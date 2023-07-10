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Россия и Белоруссия разработают 19-местный самолет - РИА Новости, 10.07.2023
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Союзное государство
 
19:18 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/samolet-1883375825.html
Россия и Белоруссия разработают 19-местный самолет
Россия и Белоруссия разработают 19-местный самолет - РИА Новости, 10.07.2023
Россия и Белоруссия разработают 19-местный самолет
Россия и Белоруссия подписали план мероприятий о реализации проекта по производству двухмоторных 19-местных самолетов, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:18
2023-07-10T19:18
союзное государство
белоруссия
россия
екатеринбург
роман головченко
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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали план мероприятий о реализации проекта по производству двухмоторных 19-местных самолетов, сообщила в понедельник пресс-служба Госкомвоенпрома Белоруссии. В рамках работы международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге председателем Государственного военно-промышленного комитета Дмитрием Пантусом и заместителем министра промышленности и торговли РФ Олегом Бочаровым подписана комплексная белорусско-российская межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. "Достигнуты принципиальные договоренности о совместной разработке и организации в Республике Беларусь серийного производства 2-моторного 19-местного самолета. Руководителями АО "Уральский завод гражданской авиации" и ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" (в городе Барановичи Брестской области - ред.) подписан план мероприятий по реализации данного проекта", - говорится в сообщении белорусского ведомства. Ранее в понедельник в своем выступлении на "Иннопроме" премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет на своей территории производство легких двухмоторных самолетов. По словам Головченко, этот проект ознаменует собой переход Белоруссии в клуб стран-авиапроизводителей.
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белоруссия, россия, екатеринбург, роман головченко
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Екатеринбург, Роман Головченко
Россия и Белоруссия разработают 19-местный самолет

Россия и Белоруссия подписали план по совместному производству 19-местных самолетов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самолет. Архивное фото
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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали план мероприятий о реализации проекта по производству двухмоторных 19-местных самолетов, сообщила в понедельник пресс-служба Госкомвоенпрома Белоруссии.
В рамках работы международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге председателем Государственного военно-промышленного комитета Дмитрием Пантусом и заместителем министра промышленности и торговли РФ Олегом Бочаровым подписана комплексная белорусско-российская межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения.
"Достигнуты принципиальные договоренности о совместной разработке и организации в Республике Беларусь серийного производства 2-моторного 19-местного самолета. Руководителями АО "Уральский завод гражданской авиации" и ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" (в городе Барановичи Брестской области - ред.) подписан план мероприятий по реализации данного проекта", - говорится в сообщении белорусского ведомства.
Ранее в понедельник в своем выступлении на "Иннопроме" премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет на своей территории производство легких двухмоторных самолетов. По словам Головченко, этот проект ознаменует собой переход Белоруссии в клуб стран-авиапроизводителей.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияЕкатеринбургРоман Головченко
 
 
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