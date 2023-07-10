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СМИ: премьер Нидерландов Рютте заявил, что уйдет из политики - РИА Новости, 10.07.2023
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11:35 10.07.2023 (обновлено: 12:18 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ryutte-1883215612.html
СМИ: премьер Нидерландов Рютте заявил, что уйдет из политики
СМИ: премьер Нидерландов Рютте заявил, что уйдет из политики - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ: премьер Нидерландов Рютте заявил, что уйдет из политики
Подавший в отставку премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок на предстоящих выборах, а также уйдет из... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:35
2023-07-10T12:18
в мире
нидерланды
марк рютте
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подавший в отставку премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок на предстоящих выборах, а также уйдет из политики, сообщает агентство Рейтер.Ранее Рютте объявил об отставке после того, как правительственная коалиция не смогла после долгих консультаций договориться о мерах по ограничению притока просителей убежища. После Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщила, что он объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства. Избирательный совет Нидерландов сообщал, что новые парламентские выборы в Нидерландах могут пройти в середине ноября."Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок и уйдет из политики страны после выборов в ноябре", - говорится в сообщении агентства. Рютте находился на посту главы кабмина Нидерландов с 2010 года. В 2021 году политик заявлял, что у него хватит энергии еще на десять лет на посту премьера. За время нахождения на посту премьера Нидерландов он заработал прозвище "тефлоновый Марк", западные СМИ связывают это с его сверхъестественной способностью игнорировать кризисы, "пока его политические соперники мечутся".В пятницу вечером правительство Нидерландов провело итоговую встречу, чтобы решить проблему миграционного кризиса в стране. Сообщалось, что правительственные партии смогли договориться о трудовой миграции и миграции высококвалифицированных специалистов, но сторонам не удалось достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища.В правящую коалицию, сформировавшую правительство Нидерландов в январе 2022 года, входят четыре партии - "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), которую возглавляет Рютте, а также "Демократы 66" (D66), партия "Христианско-демократический призыв" (CDA) и партия "Христианский союз" (ChristenUnie).Ситуация с размещением беженцев в Нидерландах резко ухудшилась в августе 2022 года: тогда около 700 беженцев вынуждены были ночевать на улице из-за нехватки мест для их размещения в центре по приему мигрантов в городке Тер-Апель. Городской совет Амстердама был вынужден временно предоставить размещение по меньшей мере одной тысячи беженцев на круизном лайнере из-за нехватки мест в стране для соискателей убежища.В октябре прошлого года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала власти Нидерландов срочно принять меры для улучшения условий по приему беженцев в стране. После этого Окружной суд Гааги обязал власти срочно принять меры по улучшению этих условий и привести их в соответствие со стандартами ЕС.
https://ria.ru/20230710/rutte-1883135290.html
https://ria.ru/20230708/niderlandy-1882918723.html
https://ria.ru/20230701/niderlandy-1881661990.html
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в мире, нидерланды, марк рютте
В мире, Нидерланды, Марк Рютте
СМИ: премьер Нидерландов Рютте заявил, что уйдет из политики

Reuters: подавший в отставку премьер Нидерландов Рютте заявил, что не пойдет на пятый срок

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Подавший в отставку премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пятый срок на предстоящих выборах, а также уйдет из политики, сообщает агентство Рейтер.
Ранее Рютте объявил об отставке после того, как правительственная коалиция не смогла после долгих консультаций договориться о мерах по ограничению притока просителей убежища. После Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщила, что он объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства. Избирательный совет Нидерландов сообщал, что новые парламентские выборы в Нидерландах могут пройти в середине ноября.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Мигранты уничтожили "тефлонового" премьера. Другим — приготовиться
Вчера, 08:00
"Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок и уйдет из политики страны после выборов в ноябре", - говорится в сообщении агентства. Рютте находился на посту главы кабмина Нидерландов с 2010 года. В 2021 году политик заявлял, что у него хватит энергии еще на десять лет на посту премьера. За время нахождения на посту премьера Нидерландов он заработал прозвище "тефлоновый Марк", западные СМИ связывают это с его сверхъестественной способностью игнорировать кризисы, "пока его политические соперники мечутся".
В пятницу вечером правительство Нидерландов провело итоговую встречу, чтобы решить проблему миграционного кризиса в стране. Сообщалось, что правительственные партии смогли договориться о трудовой миграции и миграции высококвалифицированных специалистов, но сторонам не удалось достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища.
В правящую коалицию, сформировавшую правительство Нидерландов в январе 2022 года, входят четыре партии - "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), которую возглавляет Рютте, а также "Демократы 66" (D66), партия "Христианско-демократический призыв" (CDA) и партия "Христианский союз" (ChristenUnie).
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Нидерландские фермеры порадовались распаду правящей коалиции
8 июля, 02:15
Ситуация с размещением беженцев в Нидерландах резко ухудшилась в августе 2022 года: тогда около 700 беженцев вынуждены были ночевать на улице из-за нехватки мест для их размещения в центре по приему мигрантов в городке Тер-Апель. Городской совет Амстердама был вынужден временно предоставить размещение по меньшей мере одной тысячи беженцев на круизном лайнере из-за нехватки мест в стране для соискателей убежища.
В октябре прошлого года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала власти Нидерландов срочно принять меры для улучшения условий по приему беженцев в стране. После этого Окружной суд Гааги обязал власти срочно принять меры по улучшению этих условий и привести их в соответствие со стандартами ЕС.
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Король Нидерландов извинился за роль страны в рабовладении
1 июля, 17:13
 
В миреНидерландыМарк Рютте
 
 
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