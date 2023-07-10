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РПЦ активно включается в реабилитацию раненых на фронте - РИА Новости, 10.07.2023
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07:14 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/rpts-1883173334.html
РПЦ активно включается в реабилитацию раненых на фронте
РПЦ активно включается в реабилитацию раненых на фронте - РИА Новости, 10.07.2023
РПЦ активно включается в реабилитацию раненых на фронте
Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви включается в реабилитацию вернувшихся с... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T07:14
2023-07-10T07:14
россия
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви включается в реабилитацию вернувшихся с фронта раненых бойцов и членов их семей, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель отдела митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Сегодня всё больше бойцов возвращается. Среди них есть раненые, в том числе тяжело раненые. Безусловно, Синодальный отдел активно включается в эту работу. Определенные вопросы решаются в рамках рабочей группы Координационного межрелигиозного совета при Министерстве обороны, созданной недавно. И эта группа охватывает заботой не только военных, но и членов их семей, которым помощь, в том числе духовная, нужна не меньше", – рассказал митрополит. Связанные с этим вопросы, добавил он, будут решаться с профильными специалистами, в сотрудничестве с Министерством обороны РФ, Министерством здравоохранения РФ, Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению. "Мы понимаем, что данный процесс займет немало времени, и в него будут включены не только военные, но и приходские священники, к которым будут приходить военнослужащие. Такой, к сожалению, очень тяжелый факт боевых действий", – заключил архиерей.
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россия, русская православная церковь, общество
Россия, Русская православная церковь, Общество
РПЦ активно включается в реабилитацию раненых на фронте

Глава военного отдела РПЦ: Церковь активно включается в реабилитацию раненых на фронте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗвонарь звонит в колокола в церкви
Звонарь звонит в колокола в церкви - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Звонарь звонит в колокола в церкви. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви включается в реабилитацию вернувшихся с фронта раненых бойцов и членов их семей, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель отдела митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
«
"Сегодня всё больше бойцов возвращается. Среди них есть раненые, в том числе тяжело раненые. Безусловно, Синодальный отдел активно включается в эту работу. Определенные вопросы решаются в рамках рабочей группы Координационного межрелигиозного совета при Министерстве обороны, созданной недавно. И эта группа охватывает заботой не только военных, но и членов их семей, которым помощь, в том числе духовная, нужна не меньше", – рассказал митрополит.
Связанные с этим вопросы, добавил он, будут решаться с профильными специалистами, в сотрудничестве с Министерством обороны РФ, Министерством здравоохранения РФ, Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению.
"Мы понимаем, что данный процесс займет немало времени, и в него будут включены не только военные, но и приходские священники, к которым будут приходить военнослужащие. Такой, к сожалению, очень тяжелый факт боевых действий", – заключил архиерей.
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