https://ria.ru/20230710/rpts-1883173334.html

РПЦ активно включается в реабилитацию раненых на фронте

РПЦ активно включается в реабилитацию раненых на фронте - РИА Новости, 10.07.2023

РПЦ активно включается в реабилитацию раненых на фронте

Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви включается в реабилитацию вернувшихся с... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T07:14

2023-07-10T07:14

2023-07-10T07:14

россия

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви включается в реабилитацию вернувшихся с фронта раненых бойцов и членов их семей, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель отдела митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Сегодня всё больше бойцов возвращается. Среди них есть раненые, в том числе тяжело раненые. Безусловно, Синодальный отдел активно включается в эту работу. Определенные вопросы решаются в рамках рабочей группы Координационного межрелигиозного совета при Министерстве обороны, созданной недавно. И эта группа охватывает заботой не только военных, но и членов их семей, которым помощь, в том числе духовная, нужна не меньше", – рассказал митрополит. Связанные с этим вопросы, добавил он, будут решаться с профильными специалистами, в сотрудничестве с Министерством обороны РФ, Министерством здравоохранения РФ, Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению. "Мы понимаем, что данный процесс займет немало времени, и в него будут включены не только военные, но и приходские священники, к которым будут приходить военнослужащие. Такой, к сожалению, очень тяжелый факт боевых действий", – заключил архиерей.

https://ria.ru/20230508/mogila-1870474475.html

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россия, русская православная церковь, общество