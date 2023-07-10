https://ria.ru/20230710/rossiya-1883325438.html

СМИ: Германия, в отличие от Польши, не заинтересована в распаде России

СМИ: Германия, в отличие от Польши, не заинтересована в распаде России - РИА Новости, 10.07.2023

СМИ: Германия, в отличие от Польши, не заинтересована в распаде России

Берлин не заинтересован в идее Польши достигнуть поражения Москвы в конфликте с Киевом, в основе которой лежит надежда на полный "распад" России, пишет в статье РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:25

2023-07-10T16:25

2023-07-10T16:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

нато

польша

германия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Берлин не заинтересован в идее Польши достигнуть поражения Москвы в конфликте с Киевом, в основе которой лежит надежда на полный "распад" России, пишет в статье колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман, ссылаясь на неназванного высокопоставленного немецкого дипломата. "Один высокопоставленный немецкий дипломат размышляет о том, что за разговорами Польши о необходимости полного поражения Владимира Путина стоит надежда на то, что Россия может в конечном итоге распасться. По его словам, это идея, которая не интересует Берлин", - говорится в статье. По мнению автора статьи, стремление Украины присоединиться к НАТО угрожает расколоть альянс, в котором уже сформировалось два лагеря. Первый включает в себя Польшу и страны Балтии, выступает за то, чтобы Украина как можно быстрее вошла в состав альянса. Во главе второго стоят США и Германия, которые хотят замедлить процесс и продвинуть другие формы гарантии безопасности для Киева. "Американское и немецкое правительства более осторожно относятся как к целям войны, так и к обеспечению мира", - пишет автор статьи. Как сообщается, ряд чиновников в США обеспокоены тем, что некоторые союзники на самом деле хотели бы, чтобы НАТО напрямую втянулась в войну с Россией. "Если они этого хотят, они должны заявить об этом открыто, потому что это не наша политика", - приводятся в статье слова неназванного американского чиновника. В Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230706/patrushev-1882597401.html

https://ria.ru/20230521/budanov-1873221483.html

https://ria.ru/20230602/nato-1875634144.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, нато, польша, германия, ситуация в днр и лнр