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Встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым. Прямая трансляция
Встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.07.2023
Встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:42
2023-07-10T13:42
2023-07-10T13:42
политика
россия
владимир путин
александр бречалов
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
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LIVE: Встреча Путина с главой Удмуртии
LIVE: Встреча Путина с главой Удмуртии
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РИА Новости
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4.7
96
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политика, россия, владимир путин, александр бречалов, видео
Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Бречалов
Встреча Путина с главой Удмуртии Бречаловым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
2023-07-10T13:42
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PT9M22S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым.