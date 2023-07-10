https://ria.ru/20230710/rheinmetall-1883329423.html

СМИ: Rheinmetall в течение трех месяцев откроет на Украине танковый завод

СМИ: Rheinmetall в течение трех месяцев откроет на Украине танковый завод - РИА Новости, 10.07.2023

СМИ: Rheinmetall в течение трех месяцев откроет на Украине танковый завод

Немецкая компания Rheinmetall откроет на Украине в ближайшие три месяца завод по производству и ремонту бронетехники, завил в понедельник гендиректор компании... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:39

2023-07-10T16:39

2023-07-10T16:39

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Немецкая компания Rheinmetall откроет на Украине в ближайшие три месяца завод по производству и ремонту бронетехники, завил в понедельник гендиректор компании Армин Паппергер в интервью телеканалу CNN. В марте Паппергер заявил в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод по ремонту и производству боевых танков стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с украинской государственной компанией "Укроборонпром". "Rheinmetall откроет завод бронетехники на Украине в течение ближайших 12 недель", - говорится в материале телеканала со ссылкой на слова Паппергера. В частности, представитель компании рассказал, что сотрудники завода будут производить и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs. Компания Rheinmetall, являющаяся крупнейшим производителем вооружений в Германии, также будет обучать украинских военных обслуживанию танков и других бронированных машин, которые будут выпускаться на заводе. По словам Паппергера, объект будет расположен на западе Украины. Он также утверждает, что объект Rheinmetall может получить защиту на случай возможного ракетного удара со стороны России. Rheinmetall будет эксплуатировать завод в партнерстве с "Укроборонпромом", который вместе с немецкой компанией будет собственником завода. В мае в компании объявили о заключении соглашения, направленного на усиление возможностей Украины "в области оборонных технологий". Гендиректор Rheinmetall также рассказал, что в следующем году концерн планирует нарастить ежегодное производство артиллерийских снарядов со 100 до 600 тысяч, и большая доля дополнительного выпуска будет предназначена для Украины. В теории, оценил Паппергер, Rheinmetall сможет обеспечить 60% от потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах. Он также считает, что цели стран НАТО тратить 2% ВВП на оборону недостаточно, чтобы защитить альянс от возможного нападения России. Паппергер считает, что странам НАТО необходимо увеличить траты на оборону до уровня 3% ВВП. Он добавляет, что сегодня Европа не готова защитить себя должным образом в случае вооруженного конфликта с Россией. Европе требуется "инвестировать больше, ей потребуются многие годы, чтобы накопить запасы (боеприпасов), поскольку на данный момент запасов нет", - подытожил он. На прошлой неделе германские законодатели предварительно согласовали приобретение у Rheinmetall боеприпасов на 6 миллиардов евро, при этом часть этой суммы предназначена для производства боеприпасов для Украины. Паппергер уточнил, что до конфликта на Украине Rheinmetall могла бы ждать два-три года до одобрения подобной сделки, однако сейчас соглашения могут заключаться всего за четыре месяца. "Это кардинально все меняет", - говорит он.

https://ria.ru/20230627/tanki-1880756815.html

https://ria.ru/20230623/bmp-1879995553.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, rheinmetall ag, ситуация в днр и лнр