Рейтинг: "МегаФон" признан лучшим оператором по скорости интернета
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. "МегаФон" сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году, свидетельствуют данные исследования международной компании Ookla.
Как сообщает пресс-служба оператора, результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала пять миллионов замеров с одного миллиона различных устройств. Медианная скорость скачивания в Сети составила 29,34 мегабит в секунду, а скорость загрузки данных — 9,71. По скорости мобильного интернета компания сохраняет первенство уже на протяжении семи лет.
Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 миллиарда замеров, полученных с двух миллионов уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.
"За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи. Мы не только расширяем покрытие — в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, — но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE — мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть. Мы также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения — например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40 процентов", — рассказал технический директор "Мегафона" Алексей Титов, слова которого приводит пресс-служба.