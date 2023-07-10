Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг: "МегаФон" признан лучшим оператором по скорости интернета - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 10.07.2023 (обновлено: 17:12 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/reyting-1883292375.html
Рейтинг: "МегаФон" признан лучшим оператором по скорости интернета
Рейтинг: "МегаФон" признан лучшим оператором по скорости интернета - РИА Новости, 10.07.2023
Рейтинг: "МегаФон" признан лучшим оператором по скорости интернета
МегаФон" сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году, свидетельствуют данные исследования международной компании Ookla. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:56
2023-07-10T17:12
экономика
мегафон
технологии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574516016_0:335:3044:2047_1920x0_80_0_0_d973c30f6f40613a67f69cf5b5586759.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. "МегаФон" сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году, свидетельствуют данные исследования международной компании Ookla. Как сообщает пресс-служба оператора, результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала пять миллионов замеров с одного миллиона различных устройств. Медианная скорость скачивания в Сети составила 29,34 мегабит в секунду, а скорость загрузки данных — 9,71. По скорости мобильного интернета компания сохраняет первенство уже на протяжении семи лет. Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 миллиарда замеров, полученных с двух миллионов уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд. "За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи. Мы не только расширяем покрытие — в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, — но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE — мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть. Мы также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения — например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40 процентов", — рассказал технический директор "Мегафона" Алексей Титов, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20230413/megafon-1865005090.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574516016_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3b5f4424ff8a768deef30b080247094f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, мегафон, технологии, новости компаний - экономика
Экономика, Мегафон, Технологии, Новости компаний - Экономика

Рейтинг: "МегаФон" признан лучшим оператором по скорости интернета

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Мегафон"
Логотип компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. "МегаФон" сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году, свидетельствуют данные исследования международной компании Ookla.
Как сообщает пресс-служба оператора, результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала пять миллионов замеров с одного миллиона различных устройств. Медианная скорость скачивания в Сети составила 29,34 мегабит в секунду, а скорость загрузки данных — 9,71. По скорости мобильного интернета компания сохраняет первенство уже на протяжении семи лет.
Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 миллиарда замеров, полученных с двух миллионов уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.
"За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи. Мы не только расширяем покрытие — в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, — но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE — мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть. Мы также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения — например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40 процентов", — рассказал технический директор "Мегафона" Алексей Титов, слова которого приводит пресс-служба.
Флаг США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
"Мегафон" прокомментировал попадание под американские санкции
13 апреля, 11:51
 
ЭкономикаМегафонТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала