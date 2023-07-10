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"Технополис Москва" стал лидером рейтинга ОЭЗ по трем показателям - РИА Новости, 10.07.2023
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10:10 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/reyting-1882884242.html
"Технополис Москва" стал лидером рейтинга ОЭЗ по трем показателям
"Технополис Москва" стал лидером рейтинга ОЭЗ по трем показателям - РИА Новости, 10.07.2023
"Технополис Москва" стал лидером рейтинга ОЭЗ по трем показателям
Столичная особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" по ряду показателей стала лидером рейтинга российских ОЭЗ, рассчитываемого Минэкономразвития,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:10
2023-07-10T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Столичная особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" по ряду показателей стала лидером рейтинга российских ОЭЗ, рассчитываемого Минэкономразвития, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Современная инфраструктура, комфортная среда, кластерный подход к развитию высокотехнологичной промышленности, усиливающий синергетический эффект и здоровую конкуренцию производителей, а также меры поддержки государства – все это обеспечивает успех столичной ОЭЗ", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным отчета Минэкономразвития о работе ОЭЗ страны за 2022 год, столичная ОЭЗ заняла первое место по эффективности (100%), объему уплаченных в госбюджет налогов (свыше 10,1 миллиарда рублей) и числу созданных рабочих мест (2095).Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, наибольшее количество рабочих мест в ОЭЗ Москвы появилось в кластере фотоники и микроэлектроники –1,2 тысячи.Также "Технополис Москва" занял одну из топ-позиций по объему инвестиций (31,8 миллиарда рублей), говорится в отчете Минэкономразвития.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

"Технополис Москва" стал лидером рейтинга ОЭЗ по трем показателям

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Столичная особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" по ряду показателей стала лидером рейтинга российских ОЭЗ, рассчитываемого Минэкономразвития, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Современная инфраструктура, комфортная среда, кластерный подход к развитию высокотехнологичной промышленности, усиливающий синергетический эффект и здоровую конкуренцию производителей, а также меры поддержки государства – все это обеспечивает успех столичной ОЭЗ", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По данным отчета Минэкономразвития о работе ОЭЗ страны за 2022 год, столичная ОЭЗ заняла первое место по эффективности (100%), объему уплаченных в госбюджет налогов (свыше 10,1 миллиарда рублей) и числу созданных рабочих мест (2095).
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, наибольшее количество рабочих мест в ОЭЗ Москвы появилось в кластере фотоники и микроэлектроники –1,2 тысячи.
Также "Технополис Москва" занял одну из топ-позиций по объему инвестиций (31,8 миллиарда рублей), говорится в отчете Минэкономразвития.
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