https://ria.ru/20230710/reyting-1882884242.html

"Технополис Москва" стал лидером рейтинга ОЭЗ по трем показателям

"Технополис Москва" стал лидером рейтинга ОЭЗ по трем показателям - РИА Новости, 10.07.2023

"Технополис Москва" стал лидером рейтинга ОЭЗ по трем показателям

Столичная особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" по ряду показателей стала лидером рейтинга российских ОЭЗ, рассчитываемого Минэкономразвития,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:10

2023-07-10T10:10

2023-07-10T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Столичная особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" по ряду показателей стала лидером рейтинга российских ОЭЗ, рассчитываемого Минэкономразвития, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Современная инфраструктура, комфортная среда, кластерный подход к развитию высокотехнологичной промышленности, усиливающий синергетический эффект и здоровую конкуренцию производителей, а также меры поддержки государства – все это обеспечивает успех столичной ОЭЗ", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По данным отчета Минэкономразвития о работе ОЭЗ страны за 2022 год, столичная ОЭЗ заняла первое место по эффективности (100%), объему уплаченных в госбюджет налогов (свыше 10,1 миллиарда рублей) и числу созданных рабочих мест (2095).Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, наибольшее количество рабочих мест в ОЭЗ Москвы появилось в кластере фотоники и микроэлектроники –1,2 тысячи.Также "Технополис Москва" занял одну из топ-позиций по объему инвестиций (31,8 миллиарда рублей), говорится в отчете Минэкономразвития.

https://ria.ru/20220907/vyruchka-1815076576.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва