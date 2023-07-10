https://ria.ru/20230710/rassledovanie-1883344105.html

В ООН призвали МУС провести расследование тюремной практики Израиля

В ООН призвали МУС провести расследование тюремной практики Израиля - РИА Новости, 10.07.2023

В ООН призвали МУС провести расследование тюремной практики Израиля

Незаконная тюремная практика Израиля приравнивается к международным преступлениям, которые требуют срочного расследования прокурором Международного уголовного... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:12

2023-07-10T17:12

2023-07-10T17:12

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

оон

международный уголовный суд

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ЖЕНЕВА, 10 июл - РИА Новости. Незаконная тюремная практика Израиля приравнивается к международным преступлениям, которые требуют срочного расследования прокурором Международного уголовного суда (МУС), заявила на 53-й сессии Совета ООН по правам человека спецдокладчик по положению в области прав человека на палестинской территории Франческа Альбанезе. "Незаконная тюремная практика Израиля приравнивается к международным преступлениям, которые требуют срочного расследования прокурором Международного уголовного суда. Тем более что эти преступления, по-видимому, являются частью плана "депалестинизации" территории. Это угрожает существованию народа как национальной сплоченной группы", - сказала она. Альбанезе добавила, что с 1967 года около миллиона палестинцев были арестованы Израилем, в том числе десятки тысяч детей. "Этот драконовский правовой режим, который к тому же расплывчато сформулирован и запутан из-за... противоречащих друг другу законов, закладывает основу для среды принуждения, в которой палестинцы постоянно рискуют попасть в тюрьму, часто совершая самые простые действия в жизни: занимаясь сельским хозяйством, рыбалкой, посещая школу, но также выступая против оккупации", - заявила спецдокладчик ООН. По ее информации, в настоящее время в израильских тюрьмах содержится около 5 тысяч палестинцев, в том числе 160 детей, и около 1100 из них содержатся под стражей без предъявления обвинений или судебного разбирательства. "Крайне важно, чтобы международное сообщество признало, что незаконность израильской оккупации нельзя исправить или сделать более гуманной, просто устраняя некоторые из ее наиболее серьезных последствий. Этому необходимо положить конец и восстановить верховенство закона и справедливость в интересах как палестинцев, так и израильтян", - призвала Альбанезе. На прошлой неделе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев распространило заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что израильские авиаудары и наземные операции на оккупированном Западном берегу, нацеленные на лагерь беженцев в Дженине и приведшие к гибели по меньшей мере 12 палестинцев, на первый взгляд могут представлять собой военное преступление. Позднее в разговоре с журналистами Гутерреш назвал Израиль "оккупирующей державой", которая несет ответственность за обеспечение защиты гражданского населения от всех актов насилия. По его словам, применение авиаударов несовместимо с проведением правоохранительных операций. Генсек ООН также подчеркнул, что в результате израильской операции в Дженине значительно повреждена гражданская инфраструктура, а тысячи людей были вынуждены бежать. Гутерреш добавил, что израильские авиаудары и наземные операции в переполненном лагере беженцев в Дженине стали самым жестоким актом насилия на Западном берегу за многие годы, что нанесло значительный ущерб гражданскому населению. Ранее израильские силы провели крупнейшую за 20 лет операцию в Дженине, в которой были задействованы сотни военнослужащих, военная техника и авиация. Целью операции было ликвидировать местную террористическую сеть и ее инфраструктуру. По заявлениям израильских военных и политического руководства страны, Дженин в последние годы превратился в рассадник терроризма, с которым необходимо было покончить. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия вернется в Дженин, если в этом возникнет необходимость, а министр обороны Йоав Галант отметил, что возможно там потребуются дополнительные операции для полного искоренения терроризма.

https://ria.ru/20230608/izrail-1877037090.html

https://ria.ru/20230705/iran-1882343274.html

https://ria.ru/20230514/konflikt-1871717177.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, оон, международный уголовный суд