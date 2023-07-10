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В Тульской области из аварийного жилья расселили 17 тысяч человек за 10 лет - РИА Новости, 10.07.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
20:53 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/rasselenie-1883389860.html
В Тульской области из аварийного жилья расселили 17 тысяч человек за 10 лет
В Тульской области из аварийного жилья расселили 17 тысяч человек за 10 лет - РИА Новости, 10.07.2023
В Тульской области из аварийного жилья расселили 17 тысяч человек за 10 лет
Власти Тульской области расселили за последние 10 лет 320 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив новыми квартирами около 17 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T20:53
2023-07-10T20:53
тульская область
тульская область
алексей дюмин
жилье
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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Власти Тульской области расселили за последние 10 лет 320 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив новыми квартирами около 17 тысяч человек, сообщил в понедельник представитель правительства региона. По его словам, тему переселения граждан из аварийного жилья обсуждали в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Алексея Дюмина. "Регион системно занимается расселением аварийного жилья на протяжении 10 лет. За это время было расселено более 320 тысяч квадратных метров аварийного жилья и около 17 тысяч человек. Объем финансирования программы составил 10,6 миллиарда рублей, в том числе 5,3 миллиарда региональных средств. В реализации программы принимали участие 12 муниципальных образований. Лидерами по количеству расселенных метров аварийного жилья стали Киреевский, Узловский и Кимовский районы", - приводят в правительстве слова министра строительства Тульской области Киры Игнатчик. По региональной программе, инициированной Алексеем Дюминым, с 2019 году новые квартиры получили 1,9 тысячи человек. Объем финансирования составил 1,3 миллиарда рублей. На 2023 год в бюджете региона предусмотрено 500 миллионов рублей для переселения аварийного жилья в городах Донской и Ефремов. Региональная программа будет продолжаться и дальше. На цели расселения дополнительно выделено 320 миллионов рублей, что позволит расселить еще 5 тысяч квадратных метров. Таким образом, суммарно с 2019 по 2023 годы новое жилье получат порядка 2,7 тысячи человек. Дюмин отметил, что расселение аварийного жилья остается одной из первостепенных задач, стоящих перед правительством Тульской области. Он поручил подготовить заявку региона для получения федерального финансирования на очередной этап расселения аварийного жилья. Следующий этап программы переселения начнется после ее утверждения на федеральном уровне.
https://ria.ru/20230517/stroitelstvo-1872474520.html
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тульская область, алексей дюмин, жилье
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Жилье

В Тульской области из аварийного жилья расселили 17 тысяч человек за 10 лет

© Фото : правительство Тульской областиВ Тульской области из аварийного жилья расселили 17 тысяч человек за 10 лет
В Тульской области из аварийного жилья расселили 17 тысяч человек за 10 лет - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : правительство Тульской области
В Тульской области из аварийного жилья расселили 17 тысяч человек за 10 лет
Читать ria.ru в
ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Власти Тульской области расселили за последние 10 лет 320 тысяч квадратных метров аварийного жилья, обеспечив новыми квартирами около 17 тысяч человек, сообщил в понедельник представитель правительства региона.
По его словам, тему переселения граждан из аварийного жилья обсуждали в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Алексея Дюмина.
"Регион системно занимается расселением аварийного жилья на протяжении 10 лет. За это время было расселено более 320 тысяч квадратных метров аварийного жилья и около 17 тысяч человек. Объем финансирования программы составил 10,6 миллиарда рублей, в том числе 5,3 миллиарда региональных средств. В реализации программы принимали участие 12 муниципальных образований. Лидерами по количеству расселенных метров аварийного жилья стали Киреевский, Узловский и Кимовский районы", - приводят в правительстве слова министра строительства Тульской области Киры Игнатчик.
По региональной программе, инициированной Алексеем Дюминым, с 2019 году новые квартиры получили 1,9 тысячи человек. Объем финансирования составил 1,3 миллиарда рублей. На 2023 год в бюджете региона предусмотрено 500 миллионов рублей для переселения аварийного жилья в городах Донской и Ефремов. Региональная программа будет продолжаться и дальше. На цели расселения дополнительно выделено 320 миллионов рублей, что позволит расселить еще 5 тысяч квадратных метров. Таким образом, суммарно с 2019 по 2023 годы новое жилье получат порядка 2,7 тысячи человек.
Дюмин отметил, что расселение аварийного жилья остается одной из первостепенных задач, стоящих перед правительством Тульской области. Он поручил подготовить заявку региона для получения федерального финансирования на очередной этап расселения аварийного жилья. Следующий этап программы переселения начнется после ее утверждения на федеральном уровне.
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