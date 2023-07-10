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Военный эксперт рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у Украины

Военный эксперт рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у Украины - РИА Новости, 10.07.2023

Военный эксперт рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у Украины

Украина может располагать ракетами С-200 в количестве от нескольких десятков до полутора сотен, представляют они достаточно большую угрозу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:19

2023-07-10T11:19

2023-07-10T11:19

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

игорь коротченко

валерий герасимов

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Украина может располагать ракетами С-200 в количестве от нескольких десятков до полутора сотен, представляют они достаточно большую угрозу, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) Игорь Коротченко. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев пытался нанести удар по территории РФ четырьмя зенитными ракетами С-200, переоборудованными под ударный вариант. Одна из ракет была нацелена на Крымский мост. Две ракеты сбила ПВО, ещё две упали под действием РЭБ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов поручил выявлять места хранения и подготовки С-200 и аналогичных ракет, а также их стартовые позиции, и планировать упреждающее поражение. "Предварительно можно оценить численность оставшихся на Украине зенитных управляемых ракет к С-200, которые могут быть переоборудованы в ударный вариант, от нескольких десятков до полутора сотен единиц", - сказал Коротченко. Он уточнил, что более точную оценку дать невозможно, потому что ракеты продолжительное время хранились в разных условиях и их техническое состояние может сильно варьироваться. "Но поскольку такая задача выявления и уничтожения пусковых установок и мест складирования поставлена, опасность оценивается как достаточно высокая", - добавил эксперт.

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Доклад об уничтожении ракет ВСУ Доклад об уничтожении ракет ВСУ 2023-07-10T11:19 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, игорь коротченко, валерий герасимов, видео