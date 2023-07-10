https://ria.ru/20230710/pvo-1883256581.html

Средства ПВО перехватили пять управляемых ракет С-200

Средства ПВО перехватили пять управляемых ракет С-200 - РИА Новости, 10.07.2023

Средства ПВО перехватили пять управляемых ракет С-200

Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять управляемых ракет комплекса С-200 и 8 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:09

2023-07-10T14:09

2023-07-10T14:24

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

пво

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883012543_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_bb998ffc0ae3d7bf6ba95c74ef58619d.jpg

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять управляемых ракет комплекса С-200 и 8 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200", - говорится в сводке ведомства.Утром Минобороны сообщило, что Киев пытался 9 июля атаковать территорию РФ ракетами С-200: две ракеты уничтожены ПВО, ещё две отклонены РЭБ, жертв и разрушений нет.Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка Донецкой народной республики, Новокраснянка и Сватово Луганской народной республики, говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 453 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4956 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10615 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5399 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11565 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)