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Средства ПВО перехватили пять управляемых ракет С-200
Средства ПВО перехватили пять управляемых ракет С-200 - РИА Новости, 10.07.2023
Средства ПВО перехватили пять управляемых ракет С-200
Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять управляемых ракет комплекса С-200 и 8 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:09
2023-07-10T14:09
2023-07-10T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять управляемых ракет комплекса С-200 и 8 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200", - говорится в сводке ведомства.Утром Минобороны сообщило, что Киев пытался 9 июля атаковать территорию РФ ракетами С-200: две ракеты уничтожены ПВО, ещё две отклонены РЭБ, жертв и разрушений нет.Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка Донецкой народной республики, Новокраснянка и Сватово Луганской народной республики, говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 453 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4956 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10615 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5399 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11565 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО перехватили пять управляемых ракет С-200
Минобороны: средства ПВО перехватили за сутки пять управляемых ракет комплекса С-200