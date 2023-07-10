https://ria.ru/20230710/puteshestviya-1883217964.html

Туристы стали чаще покупать путевки по России после ослабления рубля

Туристы стали чаще покупать путевки по России после ослабления рубля - РИА Новости, 10.07.2023

Туристы стали чаще покупать путевки по России после ослабления рубля

На фоне ослабления рубля и, как следствие, подорожания зарубежных путевок, путешественники стали чаще покупать туры в Сочи и Крым, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:52

2023-07-10T14:52

2023-07-10T14:52

туризм

туризм

новости - туризм

россия

сочи

анапа

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d2c5dff6dee88ff0fa93bea7d8d1efa.jpg

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. На фоне ослабления рубля и, как следствие, подорожания зарубежных путевок, путешественники стали чаще покупать туры в Сочи и Крым, рассказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Специалисты проанализировали бронирования за прошедшую неделю, на которой был зафиксирован активный рост курсов валют. Эксперты отметили прирост числа бронирований к предыдущей неделе по всем направлениям, он достигал 35 процентов, рассказали в компании.Активнее всего туристы приобретают путевки в Сочи и Крым: интерес к ним увеличился более чем на 30 процентов. Спрос на отдых на Урале и в Сибири превысил прошлогодние показатели на 28 процентов. Геленджик и Абхазию стали выбирать для отдыха на 12 процентов чаще, Дагестан – на семь процентов. Аналитики отмечают рост покупок путевок в Анапу и Кавминводы: там цифры ниже, но это связано с тем, что мест на этих курортах почти не осталось.Рубль серьезно ослаб к основным иностранным валютам с начала лета, обновив минимумы с марта прошлого года. Так, на прошлой неделе курс доллара поднимался выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года.

https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html

россия

сочи

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, сочи, анапа, отдых в россии