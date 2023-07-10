https://ria.ru/20230710/puteshestviya-1883217964.html
Туристы стали чаще покупать путевки по России после ослабления рубля
Туристы стали чаще покупать путевки по России после ослабления рубля - РИА Новости, 10.07.2023
Туристы стали чаще покупать путевки по России после ослабления рубля
На фоне ослабления рубля и, как следствие, подорожания зарубежных путевок, путешественники стали чаще покупать туры в Сочи и Крым, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:52
2023-07-10T14:52
2023-07-10T14:52
туризм
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. На фоне ослабления рубля и, как следствие, подорожания зарубежных путевок, путешественники стали чаще покупать туры в Сочи и Крым, рассказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Специалисты проанализировали бронирования за прошедшую неделю, на которой был зафиксирован активный рост курсов валют. Эксперты отметили прирост числа бронирований к предыдущей неделе по всем направлениям, он достигал 35 процентов, рассказали в компании.Активнее всего туристы приобретают путевки в Сочи и Крым: интерес к ним увеличился более чем на 30 процентов. Спрос на отдых на Урале и в Сибири превысил прошлогодние показатели на 28 процентов. Геленджик и Абхазию стали выбирать для отдыха на 12 процентов чаще, Дагестан – на семь процентов. Аналитики отмечают рост покупок путевок в Анапу и Кавминводы: там цифры ниже, но это связано с тем, что мест на этих курортах почти не осталось.Рубль серьезно ослаб к основным иностранным валютам с начала лета, обновив минимумы с марта прошлого года. Так, на прошлой неделе курс доллара поднимался выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, сочи, анапа, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Сочи, Анапа, отдых в России
Туристы стали чаще покупать путевки по России после ослабления рубля
Туристы стали чаще бронировать отдых в Сочи и Крыму после ослабления рубля
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. На фоне ослабления рубля и, как следствие, подорожания зарубежных путевок, путешественники стали чаще покупать туры в Сочи и Крым, рассказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Специалисты проанализировали бронирования за прошедшую неделю, на которой был зафиксирован активный рост курсов валют. Эксперты отметили прирост числа бронирований к предыдущей неделе по всем направлениям, он достигал 35 процентов, рассказали в компании.
Активнее всего туристы приобретают путевки в Сочи и Крым: интерес к ним увеличился более чем на 30 процентов. Спрос на отдых на Урале и в Сибири превысил прошлогодние показатели на 28 процентов. Геленджик
и Абхазию
стали выбирать для отдыха на 12 процентов чаще, Дагестан – на семь процентов. Аналитики отмечают рост покупок путевок в Анапу
и Кавминводы: там цифры ниже, но это связано с тем, что мест на этих курортах почти не осталось.
Рубль серьезно ослаб к основным иностранным валютам с начала лета, обновив минимумы с марта прошлого года. Так, на прошлой неделе курс доллара поднимался выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года.
Не только детский курорт. Где купаться, есть и развлекаться в Анапе