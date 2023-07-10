https://ria.ru/20230710/promyshlennost-1883400187.html

Нижегородскую область признали лучшей по господдержке промышленности

Нижегородскую область признали лучшей по господдержке промышленности - РИА Новости, 10.07.2023

Нижегородскую область признали лучшей по господдержке промышленности

Нижегородская область стала лучшей по государственной поддержке промышленности в рейтинге Минпромторга РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T22:16

2023-07-10T22:16

2023-07-10T22:16

нижегородская область

нижегородская область

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

екатеринбург

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Нижегородская область стала лучшей по государственной поддержке промышленности в рейтинге Минпромторга РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. Победителей рейтинга наградил заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге. "Нижегородская область заняла первое место в номинации "Нормативно-правовая база региона, региональные меры господдержки и институты развития", а также вошла в десятку лучших регионов в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. По словам Мантурова, рейтинг дает возможность выявить наиболее результативные практики и подходы, которые ощутимо влияют на промышленный потенциал, чтобы дальше они могли стать основой для разработки новых мер поддержки и быть использованы в других регионах. "Это очень важный рейтинг, который фактически показывает, насколько эффективно действуют меры поддержки и, что очень важно, насколько промышленники удовлетворены их качеством. Считаю, что мы продемонстрировали хороший результат - регион вошел в ТОП-10, показав рост на четыре позиции. Более того, по показателю региональной поддержки промышленности мы стали победителем. Это значит, что наши меры поддержки - лучшие в стране", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области отметил Андрея Саносяна. Реализация промышленной политики в Нижегородской области включает два основных направления – финансовую и системную поддержку промышленных предприятий. Финансовая предполагает использование программ федерального и регионального фондов развития промышленности, а системная - поддержку предпринимательства по таким направлениям, как импортозамещение, выход на экспорт, использование инструментов нацпроекта "Производительность труда", кластерное развитие и создание промышленных технопарков.

https://ria.ru/20230706/poezd-1882687883.html

нижегородская область

россия

екатеринбург

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нижегородская область, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), екатеринбург