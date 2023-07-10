https://ria.ru/20230710/promproizvodstvo-1883313896.html

На Кубани появятся три площадки промпроизводства стоимостью 11 млрд руб

На Кубани появятся три площадки промпроизводства стоимостью 11 млрд руб - РИА Новости, 10.07.2023

На Кубани появятся три площадки промпроизводства стоимостью 11 млрд руб

Новый индустриальный парк и два промышленных технопарка появятся в Краснодарском крае, инвестиции в площадки составят более 11 миллиардов рублей, реализация... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:49

2023-07-10T15:49

2023-07-10T15:49

краснодарский край

краснодарский край

краснодар

сочи

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КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. Новый индустриальный парк и два промышленных технопарка появятся в Краснодарском крае, инвестиции в площадки составят более 11 миллиардов рублей, реализация проектов позволит создать свыше 2,5 тысячи рабочих мест, сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель. Власти Краснодарского края заключили соглашения с инвесторами в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге, отмечают в пресс-службе администрации региона. "Достигли договоренностей о строительстве индустриального парка "Копанской" в Краснодаре, промышленного экотехнопарка в Сочи и промтехнопарка "Армавирский электротехнический завод". Общий объем инвестиций составит 11 миллиардов рублей. В результате реализации этих проектов в регионе создадут более 2,5 тысячи новых рабочих мест", – передает пресс-служба слова Руппеля. Отмечается, что на площадке индустриального парка в краевой столице начнут производить строительные материалы. Инвестор планирует также создать промышленную инфраструктуру в формате "лайт индастриал". Это универсальные производственно-складские помещения, которые займут предприятия малого бизнеса. Резиденты промышленного экотехнопарка в Сочи будут специализироваться на переработке резинотехнических изделий для дальнейшего производства дорожных покрытий. Кроме того, здесь намерены перерабатывать и утилизировать древесно-растительные остатки, строительный лом, картон, стекло и бытовую технику. На базе Армавирского электротехнического завода создадут промтехнопарк с центром прототипирования и лабораториями. Потенциальные резиденты уже производят здесь электродвигатели малой мощности и трансформаторы тока, планируется производство электронных устройств и радиоаппаратуры, добавляют в пресс-службе. По словам Руппеля, на данный момент в крае действуют шесть индустриальных парков, где работают порядка 40 резидентов. Еще столько же площадок строят в Армавире, Краснодаре, а также в Апшеронском, Динском и Крымском районах. Кроме того, в краевой столице создают технопарк радиоэлектронной промышленности.

https://ria.ru/20230615/kuban-1878383884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, краснодар, сочи