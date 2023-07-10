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ПСБ завершил присоединение Центрального Республиканского Банка ДНР

ПСБ завершил присоединение Центрального Республиканского Банка ДНР - РИА Новости, 10.07.2023

ПСБ завершил присоединение Центрального Республиканского Банка ДНР

ПСБ завершил присоединение Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, в результате которого отделения ЦРБ региона становятся офисами ПСБ, РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:01

2023-07-10T15:01

2023-07-10T15:01

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ПСБ завершил присоединение Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, в результате которого отделения ЦРБ региона становятся офисами ПСБ, сообщила пресс-служба банка. "ПСБ завершил процесс интеграции Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (ЦРБ ДНР): с 10 июля все права и обязательства по обслуживанию клиентов в полном объеме перешли к ПСБ", - говорится в сообщении. В рамках интеграции проведена масштабная работа по объединению клиентских баз, перестройке бизнес-процессов и централизации банковской инфраструктуры. В результате присоединения отделения ЦРБ ДНР становятся офисами ПСБ. Финансовые услуги населению и предприятиям доступны в офисной сети, насчитывающей более 240 отделений в 30 городах и населенных пунктах региона. Совокупная клиентская база ПСБ, объединяющая физические и юридические лица, после присоединения ЦРБ ДНР превысила в республике 1,3 миллиона клиентов. Банкоматная сеть ПСБ теперь доступна держателям карт ЦРБ ДНР на всей территории России, в ДНР она насчитывает более 600 устройств.

https://ria.ru/20230621/psb-1879611509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, днр, ситуация в днр и лнр