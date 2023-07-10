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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 30 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей, сообщило в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:16
2023-07-10T14:16
2023-07-10T14:20
специальная военная операция на украине
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 30 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 30 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РИА Новости
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херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 30 военных на Херсонском направлении