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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 10.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 30 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей, сообщило в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:16

2023-07-10T14:16

2023-07-10T14:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 30 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 30 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

херсонская область

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2023

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херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)