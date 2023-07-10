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Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 10.07.2023 (обновлено: 14:21 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/poteri-1883257529.html
Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении
Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.07.2023
Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР, уничтожено до 85... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:11
2023-07-10T14:21
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР, уничтожено до 85 украинских военных, 7 единиц техники, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, на краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр", авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки, Торского в ДНР и Кузьмино в ЛНР."Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской народной республики. За сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении

Минобороны: Киев потерял за сутки до 85 военных на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР, уничтожено до 85 украинских военных, 7 единиц техники, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, на краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр", авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки, Торского в ДНР и Кузьмино в ЛНР.
"Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской народной республики. За сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 июля, 16:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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