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Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении
Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.07.2023
Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР, уничтожено до 85... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:11
2023-07-10T14:11
2023-07-10T14:21
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР, уничтожено до 85 украинских военных, 7 единиц техники, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, на краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр", авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки, Торского в ДНР и Кузьмино в ЛНР."Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской народной республики. За сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки до 85 военных на Краснолиманском направлении