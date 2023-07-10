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Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении

Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.07.2023

Киев потерял до 85 военных на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР, уничтожено до 85... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:11

2023-07-10T14:11

2023-07-10T14:21

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и Кармазиновки в ЛНР, уничтожено до 85 украинских военных, 7 единиц техники, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, на краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр", авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки, Торского в ДНР и Кузьмино в ЛНР."Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской народной республики. За сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в ведомстве.

луганская народная республика

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)