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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила атаки ВСУ, в результате чего Украина потеряла до 275 военнослужащих и наемников, 5... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:07
2023-07-10T14:07
2023-07-10T14:12
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила атаки ВСУ, в результате чего Украина потеряла до 275 военнослужащих и наемников, 5 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка Донецкой народной республики. В ходе боевых действий уничтожены до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Торецка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 275 солдат и наемников ВСУ на Донецком направлении