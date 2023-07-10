https://ria.ru/20230710/poteri-1883256093.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила атаки ВСУ, в результате чего Украина потеряла до 275 военнослужащих и наемников, 5... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:07

2023-07-10T14:07

2023-07-10T14:12

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила атаки ВСУ, в результате чего Украина потеряла до 275 военнослужащих и наемников, 5 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Невельское, Водяное и Клещеевка Донецкой народной республики. В ходе боевых действий уничтожены до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Торецка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины