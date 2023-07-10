https://ria.ru/20230710/pomosch-1883213648.html

Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для бойцов СВО - РИА Новости, 10.07.2023

Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для колымских бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщило правительство региона. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:23

2023-07-10T11:23

2023-07-10T11:23

надежные люди

магадан

вооруженные силы рф

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МАГАДАН, 10 июл – РИА Новости. Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для колымских бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщило правительство региона. "Сотрудники ОК УФСИН России по Магаданской области собрали продукты питания и предметы первой необходимости для мобилизованных участников спецоперации в рамках всероссийской акции "Своих не бросаем". Собранный груз сотрудники УИС передали в центр приема гуманитарной помощи Магаданской областной библиотеки имени А.С. Пушкина, откуда в ближайшее время он будет направлен бойцам", - говорится в сообщении. В областном УФСИН также организован сбор финансовой помощи в рамках акции "Народный фронт".

https://ria.ru/20230626/gruz-1880391024.html

магадан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

магадан, вооруженные силы рф