Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для бойцов спецоперации
© Фото : Пресс-служба УФСИН России по Магаданской областиВ рамках Всероссийской акции "Своих не бросаем" сотрудники ОК УФСИН России по Магаданской области собрали продукты питания и предметы первой необходимости для участников СВО
© Фото : Пресс-служба УФСИН России по Магаданской области
В рамках Всероссийской акции "Своих не бросаем" сотрудники ОК УФСИН России по Магаданской области собрали продукты питания и предметы первой необходимости для участников СВО
МАГАДАН, 10 июл – РИА Новости. Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для колымских бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщило правительство региона.
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"Сотрудники ОК УФСИН России по Магаданской области собрали продукты питания и предметы первой необходимости для мобилизованных участников спецоперации в рамках всероссийской акции "Своих не бросаем". Собранный груз сотрудники УИС передали в центр приема гуманитарной помощи Магаданской областной библиотеки имени А.С. Пушкина, откуда в ближайшее время он будет направлен бойцам", - говорится в сообщении.
В областном УФСИН также организован сбор финансовой помощи в рамках акции "Народный фронт".