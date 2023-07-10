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Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для бойцов СВО - РИА Новости, 10.07.2023
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11:23 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/pomosch-1883213648.html
Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для бойцов СВО - РИА Новости, 10.07.2023
Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для колымских бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщило правительство региона. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:23
2023-07-10T11:23
надежные люди
магадан
вооруженные силы рф
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МАГАДАН, 10 июл – РИА Новости. Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для колымских бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщило правительство региона. "Сотрудники ОК УФСИН России по Магаданской области собрали продукты питания и предметы первой необходимости для мобилизованных участников спецоперации в рамках всероссийской акции "Своих не бросаем". Собранный груз сотрудники УИС передали в центр приема гуманитарной помощи Магаданской областной библиотеки имени А.С. Пушкина, откуда в ближайшее время он будет направлен бойцам", - говорится в сообщении. В областном УФСИН также организован сбор финансовой помощи в рамках акции "Народный фронт".
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магадан, вооруженные силы рф
Надежные люди, Магадан, Вооруженные силы РФ
Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для бойцов спецоперации

© Фото : Пресс-служба УФСИН России по Магаданской областиВ рамках Всероссийской акции "Своих не бросаем" сотрудники ОК УФСИН России по Магаданской области собрали продукты питания и предметы первой необходимости для участников СВО
В рамках Всероссийской акции Своих не бросаем сотрудники ОК УФСИН России по Магаданской области собрали продукты питания и предметы первой необходимости для участников СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Пресс-служба УФСИН России по Магаданской области
В рамках Всероссийской акции "Своих не бросаем" сотрудники ОК УФСИН России по Магаданской области собрали продукты питания и предметы первой необходимости для участников СВО
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 10 июл – РИА Новости. Сотрудники УФСИН в Магадане собрали гуманитарный груз для колымских бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщило правительство региона.
«
"Сотрудники ОК УФСИН России по Магаданской области собрали продукты питания и предметы первой необходимости для мобилизованных участников спецоперации в рамках всероссийской акции "Своих не бросаем". Собранный груз сотрудники УИС передали в центр приема гуманитарной помощи Магаданской областной библиотеки имени А.С. Пушкина, откуда в ближайшее время он будет направлен бойцам", - говорится в сообщении.
В областном УФСИН также организован сбор финансовой помощи в рамках акции "Народный фронт".
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Из Магадана отправили больше 500 килограммов груза в зону спецоперации
26 июня, 08:34
 
Надежные людиМагаданВооруженные силы РФ
 
 
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