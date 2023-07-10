https://ria.ru/20230710/politika-1882802120.html

Худшее сбылось. Зеленского не пускают в Брюссель

Худшее сбылось. Зеленского не пускают в Брюссель - РИА Новости, 10.07.2023

Худшее сбылось. Зеленского не пускают в Брюссель

Киев продолжает попытки заручиться всемирной поддержкой. Но союзников не прибавляется. А страны Латинской Америки демонстративно вычеркнули упоминание об... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:00

2023-07-10T08:00

2023-07-10T18:19

латинская америка

украина

брюссель

владимир зеленский

педро санчес

евросоюз

в мире

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Киев продолжает попытки заручиться всемирной поддержкой. Но союзников не прибавляется. А страны Латинской Америки демонстративно вычеркнули упоминание об Украине из проекта совместной декларации с ЕС. Документ должны принять через неделю в Брюсселе. К тому же заокеанские гости не хотят видеть там Зеленского. Их волнуют другие проблемы.Спорная декларацияСаммит ЕС — Латинская Америка состоится 17 и 18 июля. В Брюссель прибудут делегации стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), объединяющего 33 государства.ЕС предложил CELAC проект итоговой декларации. Обычно такие документы — сплошные общие слова. Слишком много участников, поэтому формулировки максимально обтекаемые.Однако на этот раз процедура согласования оказалась сложной. Представители CELAC завернули европейский проект. Причина — перекос в сторону украинской проблематики.В чем претензии?В ЕС направили встречное предложение на 21 странице — без абзацев о поддержке киевского режима со ссылками на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.В Брюсселе считают, что их вариант был "очень сбалансированным", заявил ресурсу Euroactiv один из знакомых с ситуацией дипломатов. "Нет ничего особенного в том, что мы написали", — добавил его коллега.Однако в CELAC "удалили все об Украине", пожаловался третий источник. Формулировка теперь такая: участники саммита готовы вместе "выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения нынешнего конфликта в Европе мирными средствами, которые гарантируют суверенитет и безопасность для всех нас, а также региональный и международный мир, стабильность и безопасность".Европейцам это очень не понравилось. Россию надо непременно осудить. Но латиноамериканцы против.И Зеленского, который лезет на все международные площадки подряд, они там видеть не хотят. А он так надеялся.Его пригласил на саммит лично премьер-министр Испании Педро Санчес, чья страна сейчас председательствует в ЕС. В Киеве рассчитывали, что этот визит поможет "завоевать влияние" в Латинской Америке, сказал Зеленский в интервью испанскому телевидению в конце июня."У нас есть формула мира, и Педро нас очень поддержал. Он ведет постоянный диалог с Латинской Америкой, и к нему прислушиваются, это факт. Но некоторые латиноамериканские страны блокируют это решение, это приглашение", — признался он.Поиск компромиссаВ ЕС все же постараются добиться прямого упоминания Украины. "Первоначальная реакция была ожидаемой — теперь начинаются настоящие переговоры", — объяснил источник в европейских дипломатических кругах.Их исход неясен. Для ЕС этот вопрос принципиальный. В брюссельских кулуарах даже допускают "возможность, что саммит завершится без какой-либо совместной декларации". Что касается Зеленского, то, судя по всему, его приезд уже не обсуждается. Сейчас от CELAC ждут хотя бы риторических уступок.Брюссель изо всех сил пытается переманить на свою сторону Латинскую Америку. В ЕС постоянно подчеркивают, что по поводу Украины весь мир с ними согласен. И ссылаются на антироссийские резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.Бразилия, например, связанная с Москвой как минимум в рамках БРИКС, поддержала документ, осуждающий референдумы о присоединении новых регионов. И подобных прецедентов достаточно. Но есть и другая сторона дела.Президент Лула да Силва, в частности, прямо обвинял Запад в поощрении конфликта на Украине и предлагал свой мирный план. С Зеленским у него сложные отношения. На полях весеннего саммита "Группы семи" в Хиросиме им не удалось встретиться. Да Силва ждал коллегу, но тот не явился якобы из-за изменений графика. В Бразилии это сочли проявлением неуважения, хотя официальная реакция была сдержанной. Тогда же латиноамериканский лидер призвал международное сообщество обратить внимание на все болевые точки в мире, а не только на конфликт Киева и Москвы.Свои требованияЖелание CELAC уйти от украинской проблематики в Брюсселе объясняется и тем, что у региональных игроков собственная обширная повестка. В первую очередь финансовая. Латиноамериканцы хотят, чтобы европейцы выплатили репарации за времена рабства."Мы признаем необходимость принятия надлежащих мер для восстановления достоинства жертв, включая возмещение ущерба и компенсацию, чтобы помочь исцелить нашу коллективную память и обратить вспять наследие отсталости", — говорится в латиноамериканском варианте декларации. Особое внимание уделяется "вопросам здравоохранения, образования, культурного развития и продовольственной безопасности".Раньше в ЕС не спешили помогать Латинской Америке финансами. Вопрос о репарациях может стать наиболее острым на брюссельском саммите. И тогда его участникам уже точно будет не до Украины.

латинская америка

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латинская америка, украина, брюссель, владимир зеленский, педро санчес, евросоюз, в мире, брикс, оон