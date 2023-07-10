Рейтинг@Mail.ru
Худшее сбылось. Зеленского не пускают в Брюссель - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 10.07.2023 (обновлено: 18:19 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/politika-1882802120.html
Худшее сбылось. Зеленского не пускают в Брюссель
Худшее сбылось. Зеленского не пускают в Брюссель - РИА Новости, 10.07.2023
Худшее сбылось. Зеленского не пускают в Брюссель
Киев продолжает попытки заручиться всемирной поддержкой. Но союзников не прибавляется. А страны Латинской Америки демонстративно вычеркнули упоминание об... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:00
2023-07-10T18:19
латинская америка
украина
брюссель
владимир зеленский
педро санчес
евросоюз
в мире
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Киев продолжает попытки заручиться всемирной поддержкой. Но союзников не прибавляется. А страны Латинской Америки демонстративно вычеркнули упоминание об Украине из проекта совместной декларации с ЕС. Документ должны принять через неделю в Брюсселе. К тому же заокеанские гости не хотят видеть там Зеленского. Их волнуют другие проблемы.Спорная декларацияСаммит ЕС — Латинская Америка состоится 17 и 18 июля. В Брюссель прибудут делегации стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), объединяющего 33 государства.ЕС предложил CELAC проект итоговой декларации. Обычно такие документы — сплошные общие слова. Слишком много участников, поэтому формулировки максимально обтекаемые.Однако на этот раз процедура согласования оказалась сложной. Представители CELAC завернули европейский проект. Причина — перекос в сторону украинской проблематики.В чем претензии?В ЕС направили встречное предложение на 21 странице — без абзацев о поддержке киевского режима со ссылками на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.В Брюсселе считают, что их вариант был "очень сбалансированным", заявил ресурсу Euroactiv один из знакомых с ситуацией дипломатов. "Нет ничего особенного в том, что мы написали", — добавил его коллега.Однако в CELAC "удалили все об Украине", пожаловался третий источник. Формулировка теперь такая: участники саммита готовы вместе "выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения нынешнего конфликта в Европе мирными средствами, которые гарантируют суверенитет и безопасность для всех нас, а также региональный и международный мир, стабильность и безопасность".Европейцам это очень не понравилось. Россию надо непременно осудить. Но латиноамериканцы против.И Зеленского, который лезет на все международные площадки подряд, они там видеть не хотят. А он так надеялся.Его пригласил на саммит лично премьер-министр Испании Педро Санчес, чья страна сейчас председательствует в ЕС. В Киеве рассчитывали, что этот визит поможет "завоевать влияние" в Латинской Америке, сказал Зеленский в интервью испанскому телевидению в конце июня."У нас есть формула мира, и Педро нас очень поддержал. Он ведет постоянный диалог с Латинской Америкой, и к нему прислушиваются, это факт. Но некоторые латиноамериканские страны блокируют это решение, это приглашение", — признался он.Поиск компромиссаВ ЕС все же постараются добиться прямого упоминания Украины. "Первоначальная реакция была ожидаемой — теперь начинаются настоящие переговоры", — объяснил источник в европейских дипломатических кругах.Их исход неясен. Для ЕС этот вопрос принципиальный. В брюссельских кулуарах даже допускают "возможность, что саммит завершится без какой-либо совместной декларации". Что касается Зеленского, то, судя по всему, его приезд уже не обсуждается. Сейчас от CELAC ждут хотя бы риторических уступок.Брюссель изо всех сил пытается переманить на свою сторону Латинскую Америку. В ЕС постоянно подчеркивают, что по поводу Украины весь мир с ними согласен. И ссылаются на антироссийские резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.Бразилия, например, связанная с Москвой как минимум в рамках БРИКС, поддержала документ, осуждающий референдумы о присоединении новых регионов. И подобных прецедентов достаточно. Но есть и другая сторона дела.Президент Лула да Силва, в частности, прямо обвинял Запад в поощрении конфликта на Украине и предлагал свой мирный план. С Зеленским у него сложные отношения. На полях весеннего саммита "Группы семи" в Хиросиме им не удалось встретиться. Да Силва ждал коллегу, но тот не явился якобы из-за изменений графика. В Бразилии это сочли проявлением неуважения, хотя официальная реакция была сдержанной. Тогда же латиноамериканский лидер призвал международное сообщество обратить внимание на все болевые точки в мире, а не только на конфликт Киева и Москвы.Свои требованияЖелание CELAC уйти от украинской проблематики в Брюсселе объясняется и тем, что у региональных игроков собственная обширная повестка. В первую очередь финансовая. Латиноамериканцы хотят, чтобы европейцы выплатили репарации за времена рабства."Мы признаем необходимость принятия надлежащих мер для восстановления достоинства жертв, включая возмещение ущерба и компенсацию, чтобы помочь исцелить нашу коллективную память и обратить вспять наследие отсталости", — говорится в латиноамериканском варианте декларации. Особое внимание уделяется "вопросам здравоохранения, образования, культурного развития и продовольственной безопасности".Раньше в ЕС не спешили помогать Латинской Америке финансами. Вопрос о репарациях может стать наиболее острым на брюссельском саммите. И тогда его участникам уже точно будет не до Украины.
латинская америка
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f935da7b7db93df632afdfadaefac133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латинская америка, украина, брюссель, владимир зеленский, педро санчес, евросоюз, в мире, брикс, оон
Латинская Америка, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Педро Санчес, Евросоюз, В мире, БРИКС, ООН

Худшее сбылось. Зеленского не пускают в Брюссель

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Киев продолжает попытки заручиться всемирной поддержкой. Но союзников не прибавляется. А страны Латинской Америки демонстративно вычеркнули упоминание об Украине из проекта совместной декларации с ЕС. Документ должны принять через неделю в Брюсселе. К тому же заокеанские гости не хотят видеть там Зеленского. Их волнуют другие проблемы.

Спорная декларация

Саммит ЕС — Латинская Америка состоится 17 и 18 июля. В Брюссель прибудут делегации стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), объединяющего 33 государства.
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
ЕС предложил CELAC проект итоговой декларации. Обычно такие документы — сплошные общие слова. Слишком много участников, поэтому формулировки максимально обтекаемые.
Однако на этот раз процедура согласования оказалась сложной. Представители CELAC завернули европейский проект. Причина — перекос в сторону украинской проблематики.

В чем претензии?

В ЕС направили встречное предложение на 21 странице — без абзацев о поддержке киевского режима со ссылками на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
В Брюсселе считают, что их вариант был "очень сбалансированным", заявил ресурсу Euroactiv один из знакомых с ситуацией дипломатов. "Нет ничего особенного в том, что мы написали", — добавил его коллега.
Однако в CELAC "удалили все об Украине", пожаловался третий источник. Формулировка теперь такая: участники саммита готовы вместе "выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения нынешнего конфликта в Европе мирными средствами, которые гарантируют суверенитет и безопасность для всех нас, а также региональный и международный мир, стабильность и безопасность".
Европейцам это очень не понравилось. Россию надо непременно осудить. Но латиноамериканцы против.
И Зеленского, который лезет на все международные площадки подряд, они там видеть не хотят. А он так надеялся.
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время группового фото на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время группового фото на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский во время группового фото на саммите ЕС в Брюсселе
Его пригласил на саммит лично премьер-министр Испании Педро Санчес, чья страна сейчас председательствует в ЕС. В Киеве рассчитывали, что этот визит поможет "завоевать влияние" в Латинской Америке, сказал Зеленский в интервью испанскому телевидению в конце июня.
"У нас есть формула мира, и Педро нас очень поддержал. Он ведет постоянный диалог с Латинской Америкой, и к нему прислушиваются, это факт. Но некоторые латиноамериканские страны блокируют это решение, это приглашение", — признался он.

Поиск компромисса

В ЕС все же постараются добиться прямого упоминания Украины. "Первоначальная реакция была ожидаемой — теперь начинаются настоящие переговоры", — объяснил источник в европейских дипломатических кругах.
Их исход неясен. Для ЕС этот вопрос принципиальный. В брюссельских кулуарах даже допускают "возможность, что саммит завершится без какой-либо совместной декларации". Что касается Зеленского, то, судя по всему, его приезд уже не обсуждается. Сейчас от CELAC ждут хотя бы риторических уступок.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Испании Педро Санчес на саммите Европейского союза в Брюсселе
Премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите Европейского союза в Брюсселе
Брюссель изо всех сил пытается переманить на свою сторону Латинскую Америку. В ЕС постоянно подчеркивают, что по поводу Украины весь мир с ними согласен. И ссылаются на антироссийские резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Бразилия, например, связанная с Москвой как минимум в рамках БРИКС, поддержала документ, осуждающий референдумы о присоединении новых регионов. И подобных прецедентов достаточно. Но есть и другая сторона дела.
Президент Лула да Силва, в частности, прямо обвинял Запад в поощрении конфликта на Украине и предлагал свой мирный план. С Зеленским у него сложные отношения. На полях весеннего саммита "Группы семи" в Хиросиме им не удалось встретиться. Да Силва ждал коллегу, но тот не явился якобы из-за изменений графика. В Бразилии это сочли проявлением неуважения, хотя официальная реакция была сдержанной. Тогда же латиноамериканский лидер призвал международное сообщество обратить внимание на все болевые точки в мире, а не только на конфликт Киева и Москвы.

Свои требования

Желание CELAC уйти от украинской проблематики в Брюсселе объясняется и тем, что у региональных игроков собственная обширная повестка. В первую очередь финансовая. Латиноамериканцы хотят, чтобы европейцы выплатили репарации за времена рабства.
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
"Мы признаем необходимость принятия надлежащих мер для восстановления достоинства жертв, включая возмещение ущерба и компенсацию, чтобы помочь исцелить нашу коллективную память и обратить вспять наследие отсталости", — говорится в латиноамериканском варианте декларации. Особое внимание уделяется "вопросам здравоохранения, образования, культурного развития и продовольственной безопасности".
Раньше в ЕС не спешили помогать Латинской Америке финансами. Вопрос о репарациях может стать наиболее острым на брюссельском саммите. И тогда его участникам уже точно будет не до Украины.
 
Латинская АмерикаУкраинаБрюссельВладимир ЗеленскийПедро СанчесЕвросоюзВ миреБРИКСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала