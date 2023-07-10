Худшее сбылось. Зеленского не пускают в Брюссель
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Киев продолжает попытки заручиться всемирной поддержкой. Но союзников не прибавляется. А страны Латинской Америки демонстративно вычеркнули упоминание об Украине из проекта совместной декларации с ЕС. Документ должны принять через неделю в Брюсселе. К тому же заокеанские гости не хотят видеть там Зеленского. Их волнуют другие проблемы.
Спорная декларация
Саммит ЕС — Латинская Америка состоится 17 и 18 июля. В Брюссель прибудут делегации стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), объединяющего 33 государства.
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
ЕС предложил CELAC проект итоговой декларации. Обычно такие документы — сплошные общие слова. Слишком много участников, поэтому формулировки максимально обтекаемые.
Однако на этот раз процедура согласования оказалась сложной. Представители CELAC завернули европейский проект. Причина — перекос в сторону украинской проблематики.
В чем претензии?
В ЕС направили встречное предложение на 21 странице — без абзацев о поддержке киевского режима со ссылками на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
В Брюсселе считают, что их вариант был "очень сбалансированным", заявил ресурсу Euroactiv один из знакомых с ситуацией дипломатов. "Нет ничего особенного в том, что мы написали", — добавил его коллега.
Однако в CELAC "удалили все об Украине", пожаловался третий источник. Формулировка теперь такая: участники саммита готовы вместе "выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения нынешнего конфликта в Европе мирными средствами, которые гарантируют суверенитет и безопасность для всех нас, а также региональный и международный мир, стабильность и безопасность".
Европейцам это очень не понравилось. Россию надо непременно осудить. Но латиноамериканцы против.
И Зеленского, который лезет на все международные площадки подряд, они там видеть не хотят. А он так надеялся.
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время группового фото на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский во время группового фото на саммите ЕС в Брюсселе
Его пригласил на саммит лично премьер-министр Испании Педро Санчес, чья страна сейчас председательствует в ЕС. В Киеве рассчитывали, что этот визит поможет "завоевать влияние" в Латинской Америке, сказал Зеленский в интервью испанскому телевидению в конце июня.
"У нас есть формула мира, и Педро нас очень поддержал. Он ведет постоянный диалог с Латинской Америкой, и к нему прислушиваются, это факт. Но некоторые латиноамериканские страны блокируют это решение, это приглашение", — признался он.
Поиск компромисса
В ЕС все же постараются добиться прямого упоминания Украины. "Первоначальная реакция была ожидаемой — теперь начинаются настоящие переговоры", — объяснил источник в европейских дипломатических кругах.
Их исход неясен. Для ЕС этот вопрос принципиальный. В брюссельских кулуарах даже допускают "возможность, что саммит завершится без какой-либо совместной декларации". Что касается Зеленского, то, судя по всему, его приезд уже не обсуждается. Сейчас от CELAC ждут хотя бы риторических уступок.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Испании Педро Санчес на саммите Европейского союза в Брюсселе
Премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите Европейского союза в Брюсселе
Брюссель изо всех сил пытается переманить на свою сторону Латинскую Америку. В ЕС постоянно подчеркивают, что по поводу Украины весь мир с ними согласен. И ссылаются на антироссийские резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Бразилия, например, связанная с Москвой как минимум в рамках БРИКС, поддержала документ, осуждающий референдумы о присоединении новых регионов. И подобных прецедентов достаточно. Но есть и другая сторона дела.
Президент Лула да Силва, в частности, прямо обвинял Запад в поощрении конфликта на Украине и предлагал свой мирный план. С Зеленским у него сложные отношения. На полях весеннего саммита "Группы семи" в Хиросиме им не удалось встретиться. Да Силва ждал коллегу, но тот не явился якобы из-за изменений графика. В Бразилии это сочли проявлением неуважения, хотя официальная реакция была сдержанной. Тогда же латиноамериканский лидер призвал международное сообщество обратить внимание на все болевые точки в мире, а не только на конфликт Киева и Москвы.
Свои требования
Желание CELAC уйти от украинской проблематики в Брюсселе объясняется и тем, что у региональных игроков собственная обширная повестка. В первую очередь финансовая. Латиноамериканцы хотят, чтобы европейцы выплатили репарации за времена рабства.
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
"Мы признаем необходимость принятия надлежащих мер для восстановления достоинства жертв, включая возмещение ущерба и компенсацию, чтобы помочь исцелить нашу коллективную память и обратить вспять наследие отсталости", — говорится в латиноамериканском варианте декларации. Особое внимание уделяется "вопросам здравоохранения, образования, культурного развития и продовольственной безопасности".
Раньше в ЕС не спешили помогать Латинской Америке финансами. Вопрос о репарациях может стать наиболее острым на брюссельском саммите. И тогда его участникам уже точно будет не до Украины.