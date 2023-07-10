https://ria.ru/20230710/podtoplenie-1883188873.html

Ливни на Кубани подтопили около 200 придомовых территорий в Сириусе

Ливни на Кубани подтопили около 200 придомовых территорий в Сириусе - РИА Новости, 10.07.2023

Ливни на Кубани подтопили около 200 придомовых территорий в Сириусе

Количество придомовых территорий, которые были подтоплены в результате ливней в поселке Мирный на федеральный территории Сириус, увеличилось до 192, в пунктах... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:36

2023-07-10T09:36

2023-07-10T09:36

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

мирный

краснодарский край

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СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. Количество придомовых территорий, которые были подтоплены в результате ливней в поселке Мирный на федеральный территории Сириус, увеличилось до 192, в пунктах временного размещения (ПВР) расселены 66 человек, сообщили в пресс-службе краснодарского главка МЧС РФ. Как информировала пресс-служба федеральной территории, в воскресенье в Мирном выпали обильные осадки, фиксировались подтопления. К утру мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в поселке подтоплены 150 придомовых территорий, 13 улиц, в ПВР эвакуированы 54 человека. "В настоящее время остаются подтопленными 192 придомовые территории и домовладения. В ПВР размещены 66 человек, из них 18 детей. Для откачки воды применяется спецтехника МЧС России. По запросам продолжается эвакуация людей из подтопленных зданий. К ликвидации последствий непогоды привлечено 162 человека и 55 единиц техники", - сказали в ведомстве. По словам Копайгородского, к устранению последствий непогоды привлекут волонтеров. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщают в ГУМЧС по Краснодарскому краю. Утром 9 июля ливни уже испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около десяти машин унесло дождями в обрыв. Вечером дождь повторился уже в Адлерском районе Сочи, где выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перерыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое, на местах работают дорожники, в городе функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город. Остается перекрыт участок дороги Адлер-Весёлое.

сочи

мирный

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ливня в Сочи Последствия ливня в Сочи 2023-07-10T09:36 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, мирный, краснодарский край, видео