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Ливни на Кубани подтопили около 200 придомовых территорий в Сириусе - РИА Новости, 10.07.2023
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09:36 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/podtoplenie-1883188873.html
Ливни на Кубани подтопили около 200 придомовых территорий в Сириусе
Ливни на Кубани подтопили около 200 придомовых территорий в Сириусе - РИА Новости, 10.07.2023
Ливни на Кубани подтопили около 200 придомовых территорий в Сириусе
Количество придомовых территорий, которые были подтоплены в результате ливней в поселке Мирный на федеральный территории Сириус, увеличилось до 192, в пунктах... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:36
2023-07-10T09:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
мирный
краснодарский край
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СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. Количество придомовых территорий, которые были подтоплены в результате ливней в поселке Мирный на федеральный территории Сириус, увеличилось до 192, в пунктах временного размещения (ПВР) расселены 66 человек, сообщили в пресс-службе краснодарского главка МЧС РФ. Как информировала пресс-служба федеральной территории, в воскресенье в Мирном выпали обильные осадки, фиксировались подтопления. К утру мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в поселке подтоплены 150 придомовых территорий, 13 улиц, в ПВР эвакуированы 54 человека. "В настоящее время остаются подтопленными 192 придомовые территории и домовладения. В ПВР размещены 66 человек, из них 18 детей. Для откачки воды применяется спецтехника МЧС России. По запросам продолжается эвакуация людей из подтопленных зданий. К ликвидации последствий непогоды привлечено 162 человека и 55 единиц техники", - сказали в ведомстве. По словам Копайгородского, к устранению последствий непогоды привлекут волонтеров. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщают в ГУМЧС по Краснодарскому краю. Утром 9 июля ливни уже испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около десяти машин унесло дождями в обрыв. Вечером дождь повторился уже в Адлерском районе Сочи, где выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перерыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое, на местах работают дорожники, в городе функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город. Остается перекрыт участок дороги Адлер-Весёлое.
сочи
мирный
краснодарский край
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Последствия ливня в Сочи
Последствия ливня в Сочи
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, мирный, краснодарский край, видео
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сочи, Мирный, Краснодарский край
Ливни на Кубани подтопили около 200 придомовых территорий в Сириусе
СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. Количество придомовых территорий, которые были подтоплены в результате ливней в поселке Мирный на федеральный территории Сириус, увеличилось до 192, в пунктах временного размещения (ПВР) расселены 66 человек, сообщили в пресс-службе краснодарского главка МЧС РФ.
2023-07-10T09:36
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Ливни на Кубани подтопили около 200 придомовых территорий в Сириусе

МЧС: ливни в Краснодарском крае подтопили 192 придомовые территории в Сириусе

© Depositphotos.com / SV_ProductionДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Depositphotos.com / SV_Production
Дождь. Архивное фото
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СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. Количество придомовых территорий, которые были подтоплены в результате ливней в поселке Мирный на федеральный территории Сириус, увеличилось до 192, в пунктах временного размещения (ПВР) расселены 66 человек, сообщили в пресс-службе краснодарского главка МЧС РФ.
Как информировала пресс-служба федеральной территории, в воскресенье в Мирном выпали обильные осадки, фиксировались подтопления. К утру мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в поселке подтоплены 150 придомовых территорий, 13 улиц, в ПВР эвакуированы 54 человека.
"В настоящее время остаются подтопленными 192 придомовые территории и домовладения. В ПВР размещены 66 человек, из них 18 детей. Для откачки воды применяется спецтехника МЧС России. По запросам продолжается эвакуация людей из подтопленных зданий. К ликвидации последствий непогоды привлечено 162 человека и 55 единиц техники", - сказали в ведомстве.
По словам Копайгородского, к устранению последствий непогоды привлекут волонтеров.
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных ливней до 11 июля. Синоптики прогнозируют град, ветер, дожди, реки в этот период могут выйти из берегов, сообщают в ГУМЧС по Краснодарскому краю. Утром 9 июля ливни уже испортили инфраструктуру микрорайона Хоста, там были подтоплены два жилых многоквартирных дома, около десяти машин унесло дождями в обрыв.
Вечером дождь повторился уже в Адлерском районе Сочи, где выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перерыли участок трассы А-147 Адлер-Весёлое, на местах работают дорожники, в городе функционирует круглосуточный оперативный штаб, жителей и гостей просят воздержаться от выхода в город. Остается перекрыт участок дороги Адлер-Весёлое.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиМирныйКраснодарский край
 
 
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