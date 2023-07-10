https://ria.ru/20230710/pedagog-1883363040.html
Комитет Госдумы поддержал проект о работе студентов педколледжей в детсадах
Комитет Госдумы поддержал проект о работе студентов педколледжей в детсадах - РИА Новости, 10.07.2023
Комитет Госдумы поддержал проект о работе студентов педколледжей в детсадах
Комитет ГД по просвещению одобрил ко второму чтению проект, по которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать по специальности в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:08
2023-07-10T18:08
2023-07-10T18:08
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Комитет ГД по просвещению одобрил ко второму чтению проект, по которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать по специальности в дошкольном образовании и начальной школе. Проект был внесен в Госдуму 12 июля 2022 года. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законопроектом предлагается внести изменения в статью 46 Закона об образовании, предоставив возможность лицам, обучающимся в педколледжах, достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью. Комитет также одобрил поправки, по которым все обучающиеся последних курсов по специальностям группы "Образование и педагогические науки" смогут работать в начальной школе и с дошкольниками. Ранее проект разрешал только работу в детских садах для студентов, обучающихся по специальности "Дошкольное образование".
https://ria.ru/20230628/vospitanie-1880932699.html
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общество, госдума рф
Комитет Госдумы поддержал проект о работе студентов педколледжей в детсадах
Комитет ГД поддержал проект о работе студентов педколледжей в детсадах и начальной школе
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Комитет ГД по просвещению одобрил ко второму чтению проект, по которому студенты последних курсов педагогических колледжей смогут работать по специальности в дошкольном образовании и начальной школе.
Проект был внесен в Госдуму 12 июля 2022 года.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законопроектом предлагается внести изменения в статью 46 Закона об образовании, предоставив возможность лицам, обучающимся в педколледжах, достигшим совершеннолетия, освоившим образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года обучения, в последний год обучения быть допущенными к занятию педагогической деятельностью.
Комитет также одобрил поправки, по которым все обучающиеся последних курсов по специальностям группы "Образование и педагогические науки" смогут работать в начальной школе и с дошкольниками. Ранее проект разрешал только работу в детских садах для студентов, обучающихся по специальности "Дошкольное образование".
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