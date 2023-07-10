https://ria.ru/20230710/parki-1883252123.html

Свыше 35 тысяч человек посетили два обновленных парка в Подмосковье

Свыше 35 тысяч человек посетили два обновленных парка в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2023

Свыше 35 тысяч человек посетили два обновленных парка в Подмосковье

В выходные после обновления открылись парки в городских округах Раменское и Ступино, в день открытия их посетили более 35 тысяч человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:58

2023-07-10T13:58

2023-07-10T13:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменское

ступино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883249829_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_18778e2e40faac14b26731f445e935e9.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В выходные после обновления открылись парки в городских округах Раменское и Ступино, в день открытия их посетили более 35 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "В регионе идет большая работа по обустройству зон отдыха для наших жителей. Мы открываем новые парки и скверы и благоустраиваем уже существующие. Так, в минувшие выходные мы открыли сразу два больших парка – парк усадьбы Борисоглебское в Раменском и парк Островского в Ступине", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина. Он добавил, что это старые парки с историей, где постарались не просто обновить территории, но и сохранить их уникальность и исторический контекст. В Раменском была сохранена историческая планировка усадебного парка, а в парке Островского установили беседки и читальню в ретро-стиле, делая отсыл к 90-летней истории парка. Как отмечает пресс-служба, парк у озера Борисоглебское в Раменском торжественно открыли 8 июля. В день открытия парк посетили около 15 тысяч человек. С октября 2021 по июль 2023 года проводились работы по его благоустройству. Общая территория проводимых работ составила 18,5 гектаров. На объекте проложили пешеходные дорожки из плитки и гранитного отсева, установили два амфитеатра, построили смотровую площадку, скейт парк, спортплощадки и воркаут. Для детей организовали веревочный парк и три больших детских площадки для ребят разных возрастов, в том числе и для детей-инвалидов. Кроме того, в парке установили сцены для массовых мероприятий и ярмарочные павильоны. В сообщении отмечается, что 9 июля в Ступине торжественно открылся после реконструкции парк культуры и отдыха имени Н. Островского. В день открытия там побывали свыше 20 тысяч посетителей. Площадь парка составляет 27 гектаров. В парке на главной аллее сделали два фонтана, также организовали новую сцену, пешеходные дорожки и отдельную велодорожку, скейт-парк и памп-трек, игровые площадки для детей разных возрастов. Также установили многофункциональную спортивную площадку с тренажерами и воркаут для любителей спорта. Организовали площадку для выгула собак. На территории разместили павильоны и беседки, провели озеленение, установили системы современного уличного освещения и видеонаблюдения. Еще запустили в работу девять аттракционов.

https://realty.ria.ru/20230601/park-1875595740.html

московская область (подмосковье)

раменское

ступино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), раменское, ступино