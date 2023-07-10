https://ria.ru/20230710/opasnost-1883170974.html

Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет"

Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет" - РИА Новости, 10.07.2023

Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет"

Применение кассетных боеприпасов на Украине станет катастрофой для мирных жителей, написал в Twitter премьер-министр Камбоджи Хун Сен. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T06:23

2023-07-10T06:23

2023-07-10T11:50

в мире

сша

украина

камбоджа

хун сен

министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Применение кассетных боеприпасов на Украине станет катастрофой для мирных жителей, написал в Twitter премьер-министр Камбоджи Хун Сен.Напомнив о болезненном опыте своей страны, которую США усеяли подобными бомбами, политик назвал их использование "самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет"."Из жалости к украинскому народу я призываю президента США как поставщика и президента Украины как получателя не использовать осколочные бомбы, потому что настоящими жертвами будут украинцы", — добавил он.В конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.

https://ria.ru/20230710/ukraina-1883166072.html

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украина

камбоджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, камбоджа, хун сен, министерство обороны сша