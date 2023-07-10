Рейтинг@Mail.ru
Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет" - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 10.07.2023 (обновлено: 11:50 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/opasnost-1883170974.html
Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет"
Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет" - РИА Новости, 10.07.2023
Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет"
Применение кассетных боеприпасов на Украине станет катастрофой для мирных жителей, написал в Twitter премьер-министр Камбоджи Хун Сен. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T06:23
2023-07-10T11:50
в мире
сша
украина
камбоджа
хун сен
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Применение кассетных боеприпасов на Украине станет катастрофой для мирных жителей, написал в Twitter премьер-министр Камбоджи Хун Сен.Напомнив о болезненном опыте своей страны, которую США усеяли подобными бомбами, политик назвал их использование "самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет"."Из жалости к украинскому народу я призываю президента США как поставщика и президента Украины как получателя не использовать осколочные бомбы, потому что настоящими жертвами будут украинцы", — добавил он.В конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883166072.html
сша
украина
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4cfd1ee24290df0a767007b180841d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, камбоджа, хун сен, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Камбоджа, Хун Сен, Министерство обороны США
Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет"

Премьер Камбоджи Хун Сен назвал применение кассетных бомб на Украине опасностью на сто лет

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Применение кассетных боеприпасов на Украине станет катастрофой для мирных жителей, написал в Twitter премьер-министр Камбоджи Хун Сен.
Напомнив о болезненном опыте своей страны, которую США усеяли подобными бомбами, политик назвал их использование "самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет".
«
"Из жалости к украинскому народу я призываю президента США как поставщика и президента Украины как получателя не использовать осколочные бомбы, потому что настоящими жертвами будут украинцы", — добавил он.
В конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
США признались в преступлениях на Украине, заявили в посольстве России
Вчера, 03:03
 
В миреСШАУкраинаКамбоджаХун СенМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала