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Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет"
Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет" - РИА Новости, 10.07.2023
Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет"
Применение кассетных боеприпасов на Украине станет катастрофой для мирных жителей, написал в Twitter премьер-министр Камбоджи Хун Сен. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T06:23
2023-07-10T06:23
2023-07-10T11:50
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Применение кассетных боеприпасов на Украине станет катастрофой для мирных жителей, написал в Twitter премьер-министр Камбоджи Хун Сен.Напомнив о болезненном опыте своей страны, которую США усеяли подобными бомбами, политик назвал их использование "самой большой опасностью для украинцев на многие годы, даже на сто лет"."Из жалости к украинскому народу я призываю президента США как поставщика и президента Украины как получателя не использовать осколочные бомбы, потому что настоящими жертвами будут украинцы", — добавил он.В конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883166072.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, камбоджа, хун сен, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Камбоджа, Хун Сен, Министерство обороны США
Украинцев предупредили, что Зеленский готовит "опасность на сто лет"
Премьер Камбоджи Хун Сен назвал применение кассетных бомб на Украине опасностью на сто лет