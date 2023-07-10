https://ria.ru/20230710/obstrel-1883395256.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 10.07.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T21:46

2023-07-10T21:46

2023-07-10T21:46

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 июля по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Величкиной, 25 ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства в своем телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.

https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия