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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883395256.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 10.07.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T21:46
2023-07-10T21:46
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 июля по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Величкиной, 25 ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства в своем телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html
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куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница

Представительство ДНР: при обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 июля по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Величкиной, 25 ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства в своем телеграм-канале.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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