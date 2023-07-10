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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница - РИА Новости, 10.07.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T21:46
2023-07-10T21:46
2023-07-10T21:46
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 июля по состоянию на 21.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Величкиной, 25 ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении представительства в своем телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230706/politika-1882375655.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала мирная жительница
Представительство ДНР: при обстреле Донецка ВСУ пострадала мирная жительница