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Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:03 10.07.2023 (обновлено: 18:10 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883360884.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 17.55 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:03
2023-07-10T18:10
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, с 17.45 за 15 минут по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска впустили по Донецку еще восемь ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.55 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Кроме того, с 17.45 за 15 минут по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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