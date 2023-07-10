https://ria.ru/20230710/obstrel-1883355771.html

Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку

Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку - РИА Новости, 10.07.2023

Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку

Украинские войска в 17.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:48

2023-07-10T17:48

2023-07-10T17:57

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

кировский район

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, с 17.20 за пять минут по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка было выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230710/obstrel-1883203632.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика, происшествия