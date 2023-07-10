https://ria.ru/20230710/obstrel-1883355771.html
Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку
Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку
Украинские войска в 17.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:48
2023-07-10T17:48
2023-07-10T17:57
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
кировский район
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Кроме того, с 17.20 за пять минут по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка было выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883203632.html
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донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили шесть ракет по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Донецку
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости.
Украинские войска в 17.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Кроме того, с 17.20 за пять минут по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка было выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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