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ВСУ выпустили еще 22 снаряда по Донецку и Старомлиновке - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 10.07.2023 (обновлено: 17:33 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883350669.html
ВСУ выпустили еще 22 снаряда по Донецку и Старомлиновке
ВСУ выпустили еще 22 снаряда по Донецку и Старомлиновке - РИА Новости, 10.07.2023
ВСУ выпустили еще 22 снаряда по Донецку и Старомлиновке
Украинские войска выпустили 22 снаряда "натовского" калибра по районам Донецка и Старомлиновке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:31
2023-07-10T17:33
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
киев
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда "натовского" калибра по районам Донецка и Старомлиновке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.30 - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Старомлиновка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230710/naemniki-1883270293.html
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецк
донецкая народная республика
киев
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, киев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Киев, Происшествия
ВСУ выпустили еще 22 снаряда по Донецку и Старомлиновке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 22 натовских снаряда по Донецку и Старомлиновке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 22 снаряда "натовского" калибра по районам Донецка и Старомлиновке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.30 - населенный пункт Новоукраинка - населенный пункт Старомлиновка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКККиевПроисшествия
 
 
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