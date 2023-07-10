https://ria.ru/20230710/obstrel-1883345944.html

При обстреле Старомлиновки в ДНР пострадала мирная жительница

При обстреле Старомлиновки в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 10.07.2023

При обстреле Старомлиновки в ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Старомлиновки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:18

2023-07-10T17:18

2023-07-10T17:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Старомлиновки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 июля по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский район): - ранена женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Старомлиновки со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия