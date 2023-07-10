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При обстреле Старомлиновки в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883345944.html
При обстреле Старомлиновки в ДНР пострадала мирная жительница
При обстреле Старомлиновки в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 10.07.2023
При обстреле Старомлиновки в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Старомлиновки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:18
2023-07-10T17:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Старомлиновки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 июля по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский район): - ранена женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Старомлиновки со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Старомлиновки в ДНР пострадала мирная жительница

Представительство ДНР: при обстреле Старомлиновки пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Старомлиновки со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 июля по состоянию на 17.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский район): - ранена женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Старомлиновки со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
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