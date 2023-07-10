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Украинские войска выпустили по Донецку еще 17 снарядов - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883321029.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще 17 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 17 снарядов - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще 17 снарядов
Украинские войска за десять минут выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:08
2023-07-10T16:08
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
кировский район
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). С 14.35 украинские войска за час выпустили по Донецку и Макеевке 50 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.45 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.50 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230710/naemniki-1883270293.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще 17 снарядов

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще 17 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили еще 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
С 14.35 украинские войска за час выпустили по Донецку и Макеевке 50 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.45 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.50 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦКККировский районДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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