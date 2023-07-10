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Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883213922.html
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Ясиноватой - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Ясиноватой
Украинские войска утром несколько раз обстреляли районы Донецка и Ясиноватую, выпустив за два часа 34 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:24
2023-07-10T11:24
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
донецкая область
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 июл – РИА Новости. Украинские войска утром несколько раз обстреляли районы Донецка и Ясиноватую, выпустив за два часа 34 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 10:35 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм.", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 8.40 мск было выпущено семь снарядов такого же калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, в 9.40 - пять таких же снарядов по Петровскому району, в 10.25 еще пять снарядов - по Киевскому району. Кроме того, в 9.55 было выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Ясиноватой. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230708/obstrel-1883025435.html
донецк
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донецкая область
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, донецкая область, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Происшествия, СЦКК
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Ясиноватой

Представительство ДНР: украинские войска выпустили 34 снаряда по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл – РИА Новости. Украинские войска утром несколько раз обстреляли районы Донецка и Ясиноватую, выпустив за два часа 34 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 10:35 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм.", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 8.40 мск было выпущено семь снарядов такого же калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, в 9.40 - пять таких же снарядов по Петровскому району, в 10.25 еще пять снарядов - по Киевскому району. Кроме того, в 9.55 было выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Ясиноватой.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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9 июля, 16:26
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьПроисшествияСЦКК
 
 
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