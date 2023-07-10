https://ria.ru/20230710/obstrel-1883210429.html
В Брянской области ВСУ повредили здание детсада
В Брянской области ВСУ повредили здание детсада - РИА Новости, 10.07.2023
В Брянской области ВСУ повредили здание детсада
Здания детского сада, магазина, почты и два жилых дома повреждены при украинском обстреле села Куршановичи в Брянской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:09
2023-07-10T11:09
2023-07-10T11:09
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
РЯЗАНЬ, 10 июл – РИА Новости. Здания детского сада, магазина, почты и два жилых дома повреждены при украинском обстреле села Куршановичи в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты", - написал Богомаз. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883203632.html
брянская область
климовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз
В Брянской области ВСУ повредили здание детсада
Брянский губернатор Богомаз сообщил о повреждении детсада при обстреле села Куршановичи