https://ria.ru/20230710/obstrel-1883210429.html

В Брянской области ВСУ повредили здание детсада

В Брянской области ВСУ повредили здание детсада - РИА Новости, 10.07.2023

В Брянской области ВСУ повредили здание детсада

Здания детского сада, магазина, почты и два жилых дома повреждены при украинском обстреле села Куршановичи в Брянской области, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:09

2023-07-10T11:09

2023-07-10T11:09

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

климовский район

александр богомаз

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РЯЗАНЬ, 10 июл – РИА Новости. Здания детского сада, магазина, почты и два жилых дома повреждены при украинском обстреле села Куршановичи в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Сегодня ВСУ совершили обстрел села Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты", - написал Богомаз. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230710/obstrel-1883203632.html

брянская область

климовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз