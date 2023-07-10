https://ria.ru/20230710/obstrel-1883203632.html

В Курской области десять домов получили повреждения из-за обстрела ВСУ

В Курской области десять домов получили повреждения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 10.07.2023

В Курской области десять домов получили повреждения из-за обстрела ВСУ

Десять домов в посёлке Тёткино Курской области повреждено в результате обстрела со стороны Украины, нарушено энергоснабжение части посёлка, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:38

2023-07-10T10:38

2023-07-10T10:38

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Десять домов в посёлке Тёткино Курской области повреждено в результате обстрела со стороны Украины, нарушено энергоснабжение части посёлка, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Всего насчитали 8 прилётов. Пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи часть посёлка обесточена. Кроме того, повреждено около 10 домовладений: пострадали окна, фасады и крыши. Обязательно окажем помощь собственникам", — сообщил Старовойт. Губернатор заверил, что, как только будет безопасно, специалисты восстановят энергоснабжение.

https://ria.ru/20230708/obstrel-1882982228.html

курская область

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происшествия, курская область, роман старовойт