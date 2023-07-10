https://ria.ru/20230710/obstrel-1883191258.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:52
2023-07-10T09:52
2023-07-10T10:00
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется.Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230708/obstrel-1883025435.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка