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Ефимов: зеленые облигации Москвы для населения раскупили за пять недель - РИА Новости, 10.07.2023
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09:12 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/obligatsii-1883184230.html
Ефимов: зеленые облигации Москвы для населения раскупили за пять недель
Ефимов: зеленые облигации Москвы для населения раскупили за пять недель - РИА Новости, 10.07.2023
Ефимов: зеленые облигации Москвы для населения раскупили за пять недель
Выпуск зеленых облигаций Москвы для населения, размещение которого началось 30 мая, полностью раскуплен, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:12
2023-07-10T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Выпуск зеленых облигаций Москвы для населения, размещение которого началось 30 мая, полностью раскуплен, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Двухлетние облигации с ежеквартальным купоном в 8,5% годовых и номиналом в 1000 рублей размещались на финансовой платформе Мосбиржи "Финуслуги"."Выпуск облигаций на сумму 2 миллиарда рублей был полностью выкуплен менее, чем за полтора месяца вместо планового периода размещения в шесть месяцев. Высокий спрос на зеленые облигации показал их востребованность и желание людей участвовать в развитии города: почти 70% ценных бумаг купили жители Москвы и Московской области", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов напомнил, что полученные от размещения облигаций средства направляются на финансирование городских экологических программ. Так, замена одного автобуса на электробус последнего поколения приводит к снижению выбросов загрязняющих веществ на 172–233 килограмма в год и парниковых газов на 49,4 тонны в год.По данным городского департамента финансов, новый финансовый инструмент оказался востребованным у жителей разных регионов. Наибольшее количество ценных бумаг приобрели москвичи (57%) и жители Подмосковья (почти 10%), а также Санкт-Петербурга (5,6%). Заметную активность проявили инвесторы из Тюменской, Тверской, Свердловской, Тульской и Нижегородской областей. Средний возраст владельцев ценных бумаг составил 44 года. При этом самому старшему инвестору – 86 лет, а самому младшему – 18 лет. Более 70% держателей облигаций – мужчины.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: зеленые облигации Москвы для населения раскупили за пять недель

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Выпуск зеленых облигаций Москвы для населения, размещение которого началось 30 мая, полностью раскуплен, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Двухлетние облигации с ежеквартальным купоном в 8,5% годовых и номиналом в 1000 рублей размещались на финансовой платформе Мосбиржи "Финуслуги".
«
"Выпуск облигаций на сумму 2 миллиарда рублей был полностью выкуплен менее, чем за полтора месяца вместо планового периода размещения в шесть месяцев. Высокий спрос на зеленые облигации показал их востребованность и желание людей участвовать в развитии города: почти 70% ценных бумаг купили жители Москвы и Московской области", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов напомнил, что полученные от размещения облигаций средства направляются на финансирование городских экологических программ. Так, замена одного автобуса на электробус последнего поколения приводит к снижению выбросов загрязняющих веществ на 172–233 килограмма в год и парниковых газов на 49,4 тонны в год.
По данным городского департамента финансов, новый финансовый инструмент оказался востребованным у жителей разных регионов. Наибольшее количество ценных бумаг приобрели москвичи (57%) и жители Подмосковья (почти 10%), а также Санкт-Петербурга (5,6%). Заметную активность проявили инвесторы из Тюменской, Тверской, Свердловской, Тульской и Нижегородской областей. Средний возраст владельцев ценных бумаг составил 44 года. При этом самому старшему инвестору – 86 лет, а самому младшему – 18 лет. Более 70% держателей облигаций – мужчины.
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