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Мишустин рассказал об объемах производства силовых установок

Мишустин рассказал об объемах производства силовых установок - РИА Новости, 10.07.2023

Мишустин рассказал об объемах производства силовых установок

Объемы производства силовых установок в 2023 году в двигателестроении должны превзойти максимальные показатели советского периода, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:58

2023-07-10T14:58

2023-07-10T16:44

россия

михаил мишустин

объединенная двигателестроительная корпорация

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Объемы производства силовых установок в 2023 году в двигателестроении должны превзойти максимальные показатели советского периода, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Масштабные задачи поставлены перед двигателестроением. В текущем году объемы производства силовых установок должны превзойти максимальные показатели советского периода истории. "Объединенная двигателестроительная корпорация" планирует поставить потребителям свыше 2,5 тысячи агрегатов, в том числе для гражданской авиации", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума ИННОПРОМ.

https://ria.ru/20230626/nauka-1879853078.html

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россия, михаил мишустин, объединенная двигателестроительная корпорация, экономика