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Мишустин рассказал об объемах производства силовых установок - РИА Новости, 10.07.2023
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14:58 10.07.2023 (обновлено: 16:44 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/obemy-1883293615.html
Мишустин рассказал об объемах производства силовых установок
Мишустин рассказал об объемах производства силовых установок - РИА Новости, 10.07.2023
Мишустин рассказал об объемах производства силовых установок
Объемы производства силовых установок в 2023 году в двигателестроении должны превзойти максимальные показатели советского периода, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:58
2023-07-10T16:44
россия
михаил мишустин
объединенная двигателестроительная корпорация
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Объемы производства силовых установок в 2023 году в двигателестроении должны превзойти максимальные показатели советского периода, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Масштабные задачи поставлены перед двигателестроением. В текущем году объемы производства силовых установок должны превзойти максимальные показатели советского периода истории. "Объединенная двигателестроительная корпорация" планирует поставить потребителям свыше 2,5 тысячи агрегатов, в том числе для гражданской авиации", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума ИННОПРОМ.
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россия, михаил мишустин, объединенная двигателестроительная корпорация, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Объединенная двигателестроительная корпорация, Экономика
Мишустин рассказал об объемах производства силовых установок

Мишустин: объемы производства силовых установок должны превзойти показатели СССР

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на стратегической сессии "Устойчивое производство. Стратегии обновления" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023". 10 июля 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на стратегической сессии Устойчивое производство. Стратегии обновления в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2023. 10 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на стратегической сессии "Устойчивое производство. Стратегии обновления" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023". 10 июля 2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Объемы производства силовых установок в 2023 году в двигателестроении должны превзойти максимальные показатели советского периода, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«
"Масштабные задачи поставлены перед двигателестроением. В текущем году объемы производства силовых установок должны превзойти максимальные показатели советского периода истории. "Объединенная двигателестроительная корпорация" планирует поставить потребителям свыше 2,5 тысячи агрегатов, в том числе для гражданской авиации", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума ИННОПРОМ.
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РоссияМихаил МишустинОбъединенная двигателестроительная корпорацияЭкономика
 
 
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