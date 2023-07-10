https://ria.ru/20230710/niderlandy-1883307637.html

Оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте уйти из политики

Оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте уйти из политики - РИА Новости, 10.07.2023

Оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте уйти из политики

Оппозиционные партии Нидерландов - "Партия труда" (PvdA), "Зеленые левые" (GL) и "Партия свободы" (PVV) - приветствуют решение премьер-министра Марка Рютте не... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:29

2023-07-10T15:29

2023-07-10T15:29

в мире

нидерланды

марк рютте

герт вилдерс

партия свободы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695142_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_8e3bf1e42d5fc45d3ebb1773054bc36c.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Оппозиционные партии Нидерландов - "Партия труда" (PvdA), "Зеленые левые" (GL) и "Партия свободы" (PVV) - приветствуют решение премьер-министра Марка Рютте не выставлять свою кандидатуру на пятый срок на предстоящих выборах, а также уйти из политики, сообщило в понедельник издание NL Times. Свое решение уйти из политики Рютте объявил в понедельник утром, через несколько дней после распада коалиционного правительства, состоящего из четырех партий: "Народной партии за свободу и демократию" (VVD), которую он сам возглавляет, а также "Демократов 66" (D66), партии "Христианско-демократический призыв" (CDA) и партии "Христианский союз" (ChristenUnie). При этом Рютте заявил, что будет исполнять полномочия главы правительства до проведения досрочных выборов, запланированных на ноябрь. Глава "Партии свободы" Герт Вилдерс назвал уход Рютте "смелым решением", добавив, что уважает старание Рютте на благо страны. "Я бы делал иной выбор практически во всем, но я убежден, что он думал, что делает все возможное для Нидерландов", - заявил Вилдерс, которого цитирует NL Times. Глава "Зеленых левых" Йессе Клавер назвал уход из политики Рютте "историческим моментом" и также заявил об уважении решения премьер-министра. Аттье Куйкен, лидер "Партии труда", сказала, что испытывает смешанные чувства относительно ухода Рютте: с одной стороны, она считает, что премьер-министр безрассудно вверг в кризис правительство, но с другой - она благодарна ему за годы руководства кабмином. Кроме того, сообщается, что уход Рютте поприветствовали и другие оппозиционные партии: "Движение фермеров и граждан" (BBB), "Денк" (Denk) и "Социалистическая партия" (SP). Правительство Нидерландов распалось в пятницу вечером после итоговой встречи, посвященной решению проблемы миграционного кризиса в стране. Сообщалось, что правительственные партии смогли договориться о трудовой миграции и миграции высококвалифицированных специалистов, но сторонам не удалось достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров Рютте объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства.

https://ria.ru/20230710/rutte-1883135290.html

https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, марк рютте, герт вилдерс, партия свободы