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Оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте уйти из политики - РИА Новости, 10.07.2023
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15:29 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/niderlandy-1883307637.html
Оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте уйти из политики
Оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте уйти из политики - РИА Новости, 10.07.2023
Оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте уйти из политики
Оппозиционные партии Нидерландов - "Партия труда" (PvdA), "Зеленые левые" (GL) и "Партия свободы" (PVV) - приветствуют решение премьер-министра Марка Рютте не... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:29
2023-07-10T15:29
в мире
нидерланды
марк рютте
герт вилдерс
партия свободы
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Оппозиционные партии Нидерландов - "Партия труда" (PvdA), "Зеленые левые" (GL) и "Партия свободы" (PVV) - приветствуют решение премьер-министра Марка Рютте не выставлять свою кандидатуру на пятый срок на предстоящих выборах, а также уйти из политики, сообщило в понедельник издание NL Times. Свое решение уйти из политики Рютте объявил в понедельник утром, через несколько дней после распада коалиционного правительства, состоящего из четырех партий: "Народной партии за свободу и демократию" (VVD), которую он сам возглавляет, а также "Демократов 66" (D66), партии "Христианско-демократический призыв" (CDA) и партии "Христианский союз" (ChristenUnie). При этом Рютте заявил, что будет исполнять полномочия главы правительства до проведения досрочных выборов, запланированных на ноябрь. Глава "Партии свободы" Герт Вилдерс назвал уход Рютте "смелым решением", добавив, что уважает старание Рютте на благо страны. "Я бы делал иной выбор практически во всем, но я убежден, что он думал, что делает все возможное для Нидерландов", - заявил Вилдерс, которого цитирует NL Times. Глава "Зеленых левых" Йессе Клавер назвал уход из политики Рютте "историческим моментом" и также заявил об уважении решения премьер-министра. Аттье Куйкен, лидер "Партии труда", сказала, что испытывает смешанные чувства относительно ухода Рютте: с одной стороны, она считает, что премьер-министр безрассудно вверг в кризис правительство, но с другой - она благодарна ему за годы руководства кабмином. Кроме того, сообщается, что уход Рютте поприветствовали и другие оппозиционные партии: "Движение фермеров и граждан" (BBB), "Денк" (Denk) и "Социалистическая партия" (SP). Правительство Нидерландов распалось в пятницу вечером после итоговой встречи, посвященной решению проблемы миграционного кризиса в стране. Сообщалось, что правительственные партии смогли договориться о трудовой миграции и миграции высококвалифицированных специалистов, но сторонам не удалось достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров Рютте объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства.
https://ria.ru/20230710/rutte-1883135290.html
https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html
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в мире, нидерланды, марк рютте, герт вилдерс, партия свободы
В мире, Нидерланды, Марк Рютте, Герт Вилдерс, Партия Свободы
Оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте уйти из политики

NL Times: оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте уйти из политики

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Оппозиционные партии Нидерландов - "Партия труда" (PvdA), "Зеленые левые" (GL) и "Партия свободы" (PVV) - приветствуют решение премьер-министра Марка Рютте не выставлять свою кандидатуру на пятый срок на предстоящих выборах, а также уйти из политики, сообщило в понедельник издание NL Times.
Свое решение уйти из политики Рютте объявил в понедельник утром, через несколько дней после распада коалиционного правительства, состоящего из четырех партий: "Народной партии за свободу и демократию" (VVD), которую он сам возглавляет, а также "Демократов 66" (D66), партии "Христианско-демократический призыв" (CDA) и партии "Христианский союз" (ChristenUnie). При этом Рютте заявил, что будет исполнять полномочия главы правительства до проведения досрочных выборов, запланированных на ноябрь.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
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Глава "Партии свободы" Герт Вилдерс назвал уход Рютте "смелым решением", добавив, что уважает старание Рютте на благо страны.
"Я бы делал иной выбор практически во всем, но я убежден, что он думал, что делает все возможное для Нидерландов", - заявил Вилдерс, которого цитирует NL Times.
Глава "Зеленых левых" Йессе Клавер назвал уход из политики Рютте "историческим моментом" и также заявил об уважении решения премьер-министра. Аттье Куйкен, лидер "Партии труда", сказала, что испытывает смешанные чувства относительно ухода Рютте: с одной стороны, она считает, что премьер-министр безрассудно вверг в кризис правительство, но с другой - она благодарна ему за годы руководства кабмином.
Кроме того, сообщается, что уход Рютте поприветствовали и другие оппозиционные партии: "Движение фермеров и граждан" (BBB), "Денк" (Denk) и "Социалистическая партия" (SP).
Правительство Нидерландов распалось в пятницу вечером после итоговой встречи, посвященной решению проблемы миграционного кризиса в стране. Сообщалось, что правительственные партии смогли договориться о трудовой миграции и миграции высококвалифицированных специалистов, но сторонам не удалось достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров Рютте объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства.
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