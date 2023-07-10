https://ria.ru/20230710/nato-1883325881.html

Во Франции рассказали о подарке Путину от НАТО, который взбесил Зеленского

Во Франции рассказали о подарке Путину от НАТО, который взбесил Зеленского - РИА Новости, 10.07.2023

Во Франции рассказали о подарке Путину от НАТО, который взбесил Зеленского

Читатели Le Figaro назвали проведение российской спецоперации на Украине оправданной после заявления Джо Байдена о невозможности приема Украины в НАТО до... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:26

2023-07-10T16:26

2023-07-10T16:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro назвали проведение российской спецоперации на Украине оправданной после заявления Джо Байдена о невозможности приема Украины в НАТО до урегулирования кризиса.Глава Белого дома заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении бывшей советской республики в альянс из-за конфликта с Россией и ее несоответствия критериям организации."Заявления Байдена об отказе НАТО принять Украину — свидетельство успеха российской спецоперации. На лучшее подтверждение своей правоты Путин и надеяться не мог бы!" — отметил один из пользователей."Североатлантический альянс следовало распустить сразу после распада СССР и Варшавского договора. А теперь блок только отстаивает американские интересы и развязывает войны", — поделился мнением второй."Чем больше я слушаю и вижу Зеленского, тем более отвратительным он мне кажется", — подчеркнул третий."Украина не должна вступать в НАТО. И точка!" — написал еще один комментатор."Опасность принятия Украины в альянс заключается в том, что она потом найдет любой предлог для агрессии против России, чтобы втянуть туда весь блок", — резюмировали читатели.Ранее в понедельник газета Bild сообщила, что президент Украины сильно разозлился, когда США и Германия начали блокировать заявку Киева на вступление в НАТО.

https://ria.ru/20230710/ukraina-1883308434.html

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