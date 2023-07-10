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Во Франции рассказали о подарке Путину от НАТО, который взбесил Зеленского - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 10.07.2023 (обновлено: 16:51 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/nato-1883325881.html
Во Франции рассказали о подарке Путину от НАТО, который взбесил Зеленского
Во Франции рассказали о подарке Путину от НАТО, который взбесил Зеленского - РИА Новости, 10.07.2023
Во Франции рассказали о подарке Путину от НАТО, который взбесил Зеленского
Читатели Le Figaro назвали проведение российской спецоперации на Украине оправданной после заявления Джо Байдена о невозможности приема Украины в НАТО до... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:26
2023-07-10T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
джо байден
нато
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro назвали проведение российской спецоперации на Украине оправданной после заявления Джо Байдена о невозможности приема Украины в НАТО до урегулирования кризиса.Глава Белого дома заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении бывшей советской республики в альянс из-за конфликта с Россией и ее несоответствия критериям организации."Заявления Байдена об отказе НАТО принять Украину — свидетельство успеха российской спецоперации. На лучшее подтверждение своей правоты Путин и надеяться не мог бы!" — отметил один из пользователей."Североатлантический альянс следовало распустить сразу после распада СССР и Варшавского договора. А теперь блок только отстаивает американские интересы и развязывает войны", — поделился мнением второй."Чем больше я слушаю и вижу Зеленского, тем более отвратительным он мне кажется", — подчеркнул третий."Украина не должна вступать в НАТО. И точка!" — написал еще один комментатор."Опасность принятия Украины в альянс заключается в том, что она потом найдет любой предлог для агрессии против России, чтобы втянуть туда весь блок", — резюмировали читатели.Ранее в понедельник газета Bild сообщила, что президент Украины сильно разозлился, когда США и Германия начали блокировать заявку Киева на вступление в НАТО.
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883308434.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883242632.html
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в мире, украина, россия, франция, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Джо Байден, НАТО
Во Франции рассказали о подарке Путину от НАТО, который взбесил Зеленского

Читатели Le Figaro поддержали спецоперацию после слов Байдена о членстве Украины в НАТО

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro назвали проведение российской спецоперации на Украине оправданной после заявления Джо Байдена о невозможности приема Украины в НАТО до урегулирования кризиса.
Глава Белого дома заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении бывшей советской республики в альянс из-за конфликта с Россией и ее несоответствия критериям организации.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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"Заявления Байдена об отказе НАТО принять Украину — свидетельство успеха российской спецоперации. На лучшее подтверждение своей правоты Путин и надеяться не мог бы!" — отметил один из пользователей.
«
"Североатлантический альянс следовало распустить сразу после распада СССР и Варшавского договора. А теперь блок только отстаивает американские интересы и развязывает войны", — поделился мнением второй.
"Чем больше я слушаю и вижу Зеленского, тем более отвратительным он мне кажется", — подчеркнул третий.
"Украина не должна вступать в НАТО. И точка!" — написал еще один комментатор.
"Опасность принятия Украины в альянс заключается в том, что она потом найдет любой предлог для агрессии против России, чтобы втянуть туда весь блок", — резюмировали читатели.
Ранее в понедельник газета Bild сообщила, что президент Украины сильно разозлился, когда США и Германия начали блокировать заявку Киева на вступление в НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияДжо БайденНАТО
 
 
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