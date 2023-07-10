https://ria.ru/20230710/nato-1883247269.html

В Кремле рассказали о давлении Киева на страны НАТО

В Кремле рассказали о давлении Киева на страны НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

В Кремле рассказали о давлении Киева на страны НАТО

Киевский режим пытается оказывать давление на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:42

2023-07-10T13:42

2023-07-10T13:42

в мире

украина

сша

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим пытается оказывать давление на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Знаем, что киевский режим пытается оказать на всех давление самыми различными способами с тем, чтобы как можно больше стран в преддверии саммита (НАТО) продемонстрировали свою солидарность по этому (приглашение Украины в НАТО) вопросу", - сказал Песков журналистам. На прошлой неделе британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, издание Financial Times писало, что США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс. В понедельник информацию о блокировании формального вступления Украины в альянс Германией и США подтвердили источники немецкого издания Bild. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

https://ria.ru/20230710/ukraina-1883187227.html

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