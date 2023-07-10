https://ria.ru/20230710/naemniki-1883270293.html
Минобороны: Киев использует иностранных наемников как пушечное мясо
Минобороны: Киев использует иностранных наемников как пушечное мясо - РИА Новости, 10.07.2023
Минобороны: Киев использует иностранных наемников как пушечное мясо
Украина прежде всего бросает в "мясные штурмы" на российские позиции подразделения, укомплектованные иностранными наемниками, сообщается в сводке Министерства... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:30
2023-07-10T14:30
2023-07-10T16:09
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина прежде всего бросает в "мясные штурмы" на российские позиции подразделения, укомплектованные иностранными наемниками, сообщается в сводке Министерства обороны России."Иностранные наемники используются киевским режимом как пушечное мясо. Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Поэтому у них остается только один выбор — сбежать из Украины или погибнуть", — заявили в ведомстве. Кроме того, как рассказали попавшие в плен украинские военные, командиры подразделений ВСУ не привлекаются к ответственности за потери среди наемников, указало Минобороны.Сейчас руководство бывшей советской республики усилило вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Это связано со срывом очередной волны мобилизации в стране, а также с необходимостью скрыть катастрофические потери личного состава ВСУ, пояснили в министерстве.Уточняется, что активная вербовка также идет в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных США районах Сирии."В связи с падением интереса умирать за киевский режим в Польше, Великобритании и других европейских странах активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде <...> Работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных частных военных компаний Academy, Cubic и Dyn Corporation", — говорится в сводке.Всего за время проведения спецоперации российские войска уничтожили 4845 иностранных наемников, большинство из которых выходцы из США, Канады и европейских стран, добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20230708/naemniki-1882927106.html
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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россия, киев, в мире, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша, канада
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Канада
Минобороны: Киев использует иностранных наемников как пушечное мясо
Минобороны: Украина использует наемников как пушечное мясо при атаке на позиции ВС России