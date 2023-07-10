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В Центробанке рассказали о новой уловке телефонных мошенников - РИА Новости, 10.07.2023
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10:18 10.07.2023 (обновлено: 15:14 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/moshenniki-1883200566.html
В Центробанке рассказали о новой уловке телефонных мошенников
В Центробанке рассказали о новой уловке телефонных мошенников - РИА Новости, 10.07.2023
В Центробанке рассказали о новой уловке телефонных мошенников
Мошенники придумали новую уловку для обмана клиентов российских банков, теперь они стали приглашать граждан на "личный прием в ЦБ", говорится в сообщении... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:18
2023-07-10T15:14
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку для обмана клиентов российских банков, теперь они стали приглашать граждан на "личный прием в ЦБ", говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале."Злоумышленники, которые представляются якобы сотрудниками Банка России, усовершенствовали эту распространенную мошенническую схему. Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России", - указывает ведомство. Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы. Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием - меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие. В данном случае злоумышленники указывают домен Банка России cbr.ru, указал ЦБ. "Это очень опасная схема действий, и часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой. Персональное приглашение на личный прием - один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог", - пояснил регулятор. После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников, отметили в ЦБ. "Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного - короткий номер 300)", - рекомендует регулятор.
https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879379841.html
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центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
В Центробанке рассказали о новой уловке телефонных мошенников

ЦБ предупредил россиян о схеме мошенников с фальшивым приглашением на прием в Центробанк

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку для обмана клиентов российских банков, теперь они стали приглашать граждан на "личный прием в ЦБ", говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.
"Злоумышленники, которые представляются якобы сотрудниками Банка России, усовершенствовали эту распространенную мошенническую схему. Новая легенда обмана, которую преступники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно. Теперь они не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России", - указывает ведомство.
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Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы. Чтобы убедить человека, что с ним взаимодействуют настоящие сотрудники Банка России, мошенники используют специальный технический прием - меняют электронный адрес того, кто отправляет сообщение, на вызывающий доверие. В данном случае злоумышленники указывают домен Банка России cbr.ru, указал ЦБ.
"Это очень опасная схема действий, и часто из-за доверия к электронному адресу люди попадаются на уловки с подменой. Персональное приглашение на личный прием - один из поводов вступить в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный диалог", - пояснил регулятор.
После отправки письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и СМС-код либо побудить перевести деньги на счета злоумышленников, отметили в ЦБ.
"Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного - короткий номер 300)", - рекомендует регулятор.
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