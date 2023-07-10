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Додон обсудил с послом США ухудшение ситуации в Молдавии - РИА Новости, 10.07.2023
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16:34 10.07.2023 (обновлено: 16:35 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/moldavia-1883328241.html
Додон обсудил с послом США ухудшение ситуации в Молдавии
Додон обсудил с послом США ухудшение ситуации в Молдавии - РИА Новости, 10.07.2023
Додон обсудил с послом США ухудшение ситуации в Молдавии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале сообщил, что обсудил с послом США в Кишиневе Кентом Логсдоном ухудшение ситуации в стране во всех... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:34
2023-07-10T16:35
в мире
сша
кишинев
майя санду
молдавия
снг
игорь додон
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале сообщил, что обсудил с послом США в Кишиневе Кентом Логсдоном ухудшение ситуации в стране во всех областях за два года, что у власти находится партия "Действие и солидарность" (ПДС). В понедельник депутаты от ПДС представили отчет по итогам своего двухлетнего правления. ПДС, поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, пришла к власти после досрочных парламентских выборов в Молдавии 11 июля 2021 года, набрав 52,8% голосов. ПДС взяла курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с СНГ. "Встретился сегодня с послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Кентом Д. Логсдоном. В беседе с дипломатом критически оценил итоги двухлетнего правления PAS (ПДС - ред.), которое привело к ухудшению ситуации в Республике Молдова во всех сферах, выразив обеспокоенность серьезными последствиями политики действующего руководства", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, речь шла о широком круге вопросов, связанных с политической и социально-экономической ситуацией в Молдавии. В этом контексте Додон отметил важность укрепления диалога между Молдавией и США для продвижения демократии, соблюдения прав человека и обеспечения устойчивого развития в регионе. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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в мире, сша, кишинев, майя санду, молдавия, снг, игорь додон
В мире, США, Кишинев, Майя Санду, Молдавия, СНГ, Игорь Додон
Додон обсудил с послом США ухудшение ситуации в Молдавии

Экс-президент Молдавии Додон обсудил с послом США ухудшение ситуации в стране

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале сообщил, что обсудил с послом США в Кишиневе Кентом Логсдоном ухудшение ситуации в стране во всех областях за два года, что у власти находится партия "Действие и солидарность" (ПДС).
В понедельник депутаты от ПДС представили отчет по итогам своего двухлетнего правления. ПДС, поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, пришла к власти после досрочных парламентских выборов в Молдавии 11 июля 2021 года, набрав 52,8% голосов. ПДС взяла курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с СНГ.
"Встретился сегодня с послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Кентом Д. Логсдоном. В беседе с дипломатом критически оценил итоги двухлетнего правления PAS (ПДС - ред.), которое привело к ухудшению ситуации в Республике Молдова во всех сферах, выразив обеспокоенность серьезными последствиями политики действующего руководства", - написал Додон в Telegram-канале.
По его словам, речь шла о широком круге вопросов, связанных с политической и социально-экономической ситуацией в Молдавии. В этом контексте Додон отметил важность укрепления диалога между Молдавией и США для продвижения демократии, соблюдения прав человека и обеспечения устойчивого развития в регионе.
В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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В миреСШАКишиневМайя СандуМолдавияСНГИгорь Додон
 
 
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