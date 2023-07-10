https://ria.ru/20230710/moldavia-1883328241.html

Додон обсудил с послом США ухудшение ситуации в Молдавии

Додон обсудил с послом США ухудшение ситуации в Молдавии - РИА Новости, 10.07.2023

Додон обсудил с послом США ухудшение ситуации в Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале сообщил, что обсудил с послом США в Кишиневе Кентом Логсдоном ухудшение ситуации в стране во всех... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:34

2023-07-10T16:34

2023-07-10T16:35

в мире

сша

кишинев

майя санду

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игорь додон

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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем Telegram-канале сообщил, что обсудил с послом США в Кишиневе Кентом Логсдоном ухудшение ситуации в стране во всех областях за два года, что у власти находится партия "Действие и солидарность" (ПДС). В понедельник депутаты от ПДС представили отчет по итогам своего двухлетнего правления. ПДС, поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, пришла к власти после досрочных парламентских выборов в Молдавии 11 июля 2021 года, набрав 52,8% голосов. ПДС взяла курс на евроинтеграцию и разрыв отношений с СНГ. "Встретился сегодня с послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Кентом Д. Логсдоном. В беседе с дипломатом критически оценил итоги двухлетнего правления PAS (ПДС - ред.), которое привело к ухудшению ситуации в Республике Молдова во всех сферах, выразив обеспокоенность серьезными последствиями политики действующего руководства", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, речь шла о широком круге вопросов, связанных с политической и социально-экономической ситуацией в Молдавии. В этом контексте Додон отметил важность укрепления диалога между Молдавией и США для продвижения демократии, соблюдения прав человека и обеспечения устойчивого развития в регионе. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

сша

кишинев

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в мире, сша, кишинев, майя санду, молдавия, снг, игорь додон