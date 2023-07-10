https://ria.ru/20230710/mina-1883366012.html

В Подмосковье обнаружили немецкую мину времен Великой Отечественной войны

В Подмосковье обнаружили немецкую мину времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 10.07.2023

В Подмосковье обнаружили немецкую мину времен Великой Отечественной войны

Звенигородские лесничие обнаружили противотанковую мину времен Великой Отечественной войны недалеко от деревни Цыганово, сообщили в пресс-службе комитета... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:25

2023-07-10T18:25

2023-07-10T18:25

московская область (подмосковье)

мособлпожспас

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Звенигородские лесничие обнаружили противотанковую мину времен Великой Отечественной войны недалеко от деревни Цыганово, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области. "Вблизи деревни Цыганово звенигородские лесничие обнаружили предмет, напоминающий боеприпас. На место выехали сотрудники полиции и спасатели специального (взрывотехнического) поисково-спасательного отряда ГКУ МО "Мособлпожспас". Обследовав находку, специалисты выяснили, что это немецкая противотанковая мина времен Великой Отечественной войны", - отметили в ведомстве. По данным министерства, после нахождения предмета взрывное устройство изъяли и обезвредили на безопасном от деревни расстоянии. Комлесхоз напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить о них по номеру горячей линии лесной охраны или по единому номеру "112" вызова экстренных служб.

https://ria.ru/20230504/miny-1869722358.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мособлпожспас