https://ria.ru/20230710/migratsiya-1883243938.html

Силовики накрыли канал миграции с Украины через подмосковную клинику

Силовики накрыли канал миграции с Украины через подмосковную клинику - РИА Новости, 10.07.2023

Силовики накрыли канал миграции с Украины через подмосковную клинику

В Подмосковье задержали руководителей частной медицинской клиники за организацию незаконной миграции граждан Украины в Россию, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:32

2023-07-10T13:32

2023-07-10T13:51

украина

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

фсб

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Подмосковье задержали руководителей частной медицинской клиники за организацию незаконной миграции граждан Украины в Россию, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области. "Задержаны граждане России, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной клиники, организовали изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медучреждении Московской области", — говорится в заявлении.В итоге более 150 украинцев незаконно прибыли на территорию России и встали на миграционный учет в Московском регионе.Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859134583.html

украина

россия

москва

московская область (подмосковье)

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украина, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, происшествия, московская область (подмосковье)