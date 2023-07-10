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Силовики накрыли канал миграции с Украины через подмосковную клинику - РИА Новости, 10.07.2023
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13:32 10.07.2023 (обновлено: 13:51 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/migratsiya-1883243938.html
Силовики накрыли канал миграции с Украины через подмосковную клинику
Силовики накрыли канал миграции с Украины через подмосковную клинику - РИА Новости, 10.07.2023
Силовики накрыли канал миграции с Украины через подмосковную клинику
В Подмосковье задержали руководителей частной медицинской клиники за организацию незаконной миграции граждан Украины в Россию, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:32
2023-07-10T13:51
украина
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Подмосковье задержали руководителей частной медицинской клиники за организацию незаконной миграции граждан Украины в Россию, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области. "Задержаны граждане России, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной клиники, организовали изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медучреждении Московской области", — говорится в заявлении.В итоге более 150 украинцев незаконно прибыли на территорию России и встали на миграционный учет в Московском регионе.Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".
https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859134583.html
украина
россия
москва
московская область (подмосковье)
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украина, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, происшествия, московская область (подмосковье)
Украина, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФСБ, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Силовики накрыли канал миграции с Украины через подмосковную клинику

ФСБ задержала руководство подмосковной клиники за содействие незаконной миграции украинцев

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Подмосковье задержали руководителей частной медицинской клиники за организацию незаконной миграции граждан Украины в Россию, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.
"Задержаны граждане России, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной клиники, организовали изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медучреждении Московской области", — говорится в заявлении.
В итоге более 150 украинцев незаконно прибыли на территорию России и встали на миграционный учет в Московском регионе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Число выявленных МВД случаев незаконной миграции выросло на 17 процентов
20 марта, 14:29
 
УкраинаРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФСБПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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