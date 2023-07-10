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Песков сообщил о мерах по уменьшению пробок при подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 10.07.2023
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Туризм
 
14:47 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/mery-1883284096.html
Песков сообщил о мерах по уменьшению пробок при подъезде к Крымскому мосту
Песков сообщил о мерах по уменьшению пробок при подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 10.07.2023
Песков сообщил о мерах по уменьшению пробок при подъезде к Крымскому мосту
Очень важно обеспечивать безопасность такой важной транспортной артерии, как Крымский мост, полностью бесконтрольным движение по нему сделать невозможно,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:47
2023-07-10T14:47
туризм
общество
россия
краснодарский край
дмитрий песков
крымский мост
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Очень важно обеспечивать безопасность такой важной транспортной артерии, как Крымский мост, полностью бесконтрольным движение по нему сделать невозможно, поэтому возникают определенные трудности на подъезде к нему, но предпринимаются меры, чтобы эти издержки минимизировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, время ожидания проезда – до пяти часов, сообщалось ранее в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "Вы были свидетелями того, что эта тема обсуждалась достаточно детально президентом. Вы также были свидетелями того, что очень важно обеспечивать безопасность этой важной транспортной артерии и обеспечивая безопасность, невозможно полностью сделать бесконтрольным движение, поэтому да, определенные издержки есть и будут, но другое дело, что принимаются меры для того, чтобы эти издержки минимизировать и обеспечить все удобства для граждан, для наших туристов, которые используют автомобильный транспорт для туристических поездок", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, проинформирован ли президент о затруднениях на подъезде к Крымскому мосту и будут ли предприняты какие-то решения в связи с этим. "Мы видим, что эти затруднения, эти пробки не имеют перманентного характера, они действительно могут держаться 1-2 дня. Потом они сходят на нет. Они увеличиваются к концу недели, когда растет трафик, и уменьшаются потом в начале и в середине недели. Вот такая ситуация", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html
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общество, россия, краснодарский край, дмитрий песков, крымский мост
Туризм, Общество, Россия, Краснодарский край, Дмитрий Песков, Крымский мост
Песков сообщил о мерах по уменьшению пробок при подъезде к Крымскому мосту

Песков: принимаются меры по уменьшению затруднений при подъезде к Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Очень важно обеспечивать безопасность такой важной транспортной артерии, как Крымский мост, полностью бесконтрольным движение по нему сделать невозможно, поэтому возникают определенные трудности на подъезде к нему, но предпринимаются меры, чтобы эти издержки минимизировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выросла до 1200 машин, время ожидания проезда – до пяти часов, сообщалось ранее в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«
"Вы были свидетелями того, что эта тема обсуждалась достаточно детально президентом. Вы также были свидетелями того, что очень важно обеспечивать безопасность этой важной транспортной артерии и обеспечивая безопасность, невозможно полностью сделать бесконтрольным движение, поэтому да, определенные издержки есть и будут, но другое дело, что принимаются меры для того, чтобы эти издержки минимизировать и обеспечить все удобства для граждан, для наших туристов, которые используют автомобильный транспорт для туристических поездок", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, проинформирован ли президент о затруднениях на подъезде к Крымскому мосту и будут ли предприняты какие-то решения в связи с этим.
"Мы видим, что эти затруднения, эти пробки не имеют перманентного характера, они действительно могут держаться 1-2 дня. Потом они сходят на нет. Они увеличиваются к концу недели, когда растет трафик, и уменьшаются потом в начале и в середине недели. Вот такая ситуация", - добавил пресс-секретарь президента.
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ТуризмОбществоРоссияКраснодарский крайДмитрий ПесковКрымский мост
 
 
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