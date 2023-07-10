https://ria.ru/20230710/lodki-1883219394.html
Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы
Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы - РИА Новости, 10.07.2023
Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы
Народный фронт передал участникам СВО моторы и лодки для выполнения боевых задач на Днепре, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:57
2023-07-10T11:57
2023-07-10T11:57
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безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народный фронт передал участникам СВО моторы и лодки для выполнения боевых задач на Днепре, говорится в сообщении организации. "Народный фронт передал лодки и моторы бойцам, выполняющим боевые задачи на Днепре. Более 88 миллионов рублей на их закупку собрали всей страной за двое суток", - говорится в сообщении. Как заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, лодки были закуплены для того, чтобы "противник чувствовал себя максимально неуверенно на всей водной глади Днепра".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность
Надежные люди, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы
Народный фронт передал бойцам СВО лодки и моторы для выполнения боевых задач на Днепре
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народный фронт передал участникам СВО моторы и лодки для выполнения боевых задач на Днепре, говорится в сообщении организации.
«
"Народный фронт передал лодки и моторы бойцам, выполняющим боевые задачи на Днепре. Более 88 миллионов рублей на их закупку собрали всей страной за двое суток", - говорится в сообщении.
Как заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, лодки были закуплены для того, чтобы "противник чувствовал себя максимально неуверенно на всей водной глади Днепра".
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