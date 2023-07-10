Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
11:57 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/lodki-1883219394.html
Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы
Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы - РИА Новости, 10.07.2023
Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы
Народный фронт передал участникам СВО моторы и лодки для выполнения боевых задач на Днепре, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:57
2023-07-10T11:57
надежные люди
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883216942_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2a11b86d6323cf52096fdd452596a56.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народный фронт передал участникам СВО моторы и лодки для выполнения боевых задач на Днепре, говорится в сообщении организации. "Народный фронт передал лодки и моторы бойцам, выполняющим боевые задачи на Днепре. Более 88 миллионов рублей на их закупку собрали всей страной за двое суток", - говорится в сообщении. Как заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, лодки были закуплены для того, чтобы "противник чувствовал себя максимально неуверенно на всей водной глади Днепра".
https://ria.ru/20230701/most-1881607285.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883216942_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a4a188872dccfbea86b200abeb195a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, безопасность
Надежные люди, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы

Народный фронт передал бойцам СВО лодки и моторы для выполнения боевых задач на Днепре

© Фото : Общероссийский Народный фронтНародный фронт передал лодки и моторы бойцам, выполняющим боевые задачи на Днепре
Народный фронт передал лодки и моторы бойцам, выполняющим боевые задачи на Днепре - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Общероссийский Народный фронт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народный фронт передал участникам СВО моторы и лодки для выполнения боевых задач на Днепре, говорится в сообщении организации.
«
"Народный фронт передал лодки и моторы бойцам, выполняющим боевые задачи на Днепре. Более 88 миллионов рублей на их закупку собрали всей страной за двое суток", - говорится в сообщении.
Как заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, лодки были закуплены для того, чтобы "противник чувствовал себя максимально неуверенно на всей водной глади Днепра".
Антоновский мост в районе Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Российские войска зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста
1 июля, 08:40
 
Надежные людиВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала