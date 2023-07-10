https://ria.ru/20230710/lodki-1883219394.html

Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы

Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы - РИА Новости, 10.07.2023

Народный фронт передал бойцам спецоперации лодки и моторы

Народный фронт передал участникам СВО моторы и лодки для выполнения боевых задач на Днепре, говорится в сообщении организации. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:57

2023-07-10T11:57

2023-07-10T11:57

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безопасность

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Народный фронт передал участникам СВО моторы и лодки для выполнения боевых задач на Днепре, говорится в сообщении организации. "Народный фронт передал лодки и моторы бойцам, выполняющим боевые задачи на Днепре. Более 88 миллионов рублей на их закупку собрали всей страной за двое суток", - говорится в сообщении. Как заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, лодки были закуплены для того, чтобы "противник чувствовал себя максимально неуверенно на всей водной глади Днепра".

https://ria.ru/20230701/most-1881607285.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, безопасность