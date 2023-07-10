Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:48 10.07.2023 (обновлено: 16:12 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/livni-1883322281.html
Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней
Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней - РИА Новости, 10.07.2023
Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней
Массовых переселений туристов на Черноморских курортах из-за сильных ливней не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:48
2023-07-10T16:12
туризм
новости - туризм
абхазия
сочи
мирный
российский союз туриндустрии (рст)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826906920_0:52:3404:1966_1920x0_80_0_0_c8872f35b39fb59145b262c004684498.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Массовых переселений туристов на Черноморских курортах из-за сильных ливней не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не зафиксировано, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах. Россиянам, которые отправляются на отдых в ближайшее время, стоит поинтересоваться у своего туроператора ситуацией на месте", – сказал Уманский, слова которого привели в сообщении пресс-службы РСТ. В РСТ отметили, что крупные гостиничные комплексы, которые имеют развитую инженерную инфраструктуру, успешно справились с ситуацией. "Они продолжают обеспечивать туристам комфортное и безопасное пребывание", – указали в союзе. Сообщая о ситуации в Сочи, в РСТ рассказали, что вся курортная инфраструктура крупных отелей работает без перебоев благодаря собственным инженерным системам и генераторам. "Туристы продолжают отдых в отелях, перестроив на несколько дней свои планы с пляжного отдыха на экскурсионный", – указали там. "Общей проблемой для всего турбизнеса стало мутное, грязное море, но по опыту можно утверждать, что в течение пары дней эта ситуация нормализуется", – заключили в РСТ.Ранее власти Сочи информировали, что в Адлерском районе курорта прошли сильные осадки. В результате дождей в воде оказались около 200 придомовых территорий. В Хостинском районе и в пределах границ посёлка Мирный введен режим ЧС. Сильные дожди прошли и в Абхазии. После сильного ливня в выходные МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. В понедельник министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал на некоторое время закрыть все пляжи в стране.
https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883202249.html
абхазия
сочи
мирный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826906920_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d9509428773692dbd4a819984a11dd5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, абхазия, сочи, мирный, российский союз туриндустрии (рст), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Сочи, Мирный, Российский союз туриндустрии (РСТ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней

РСТ: отказов от путевок и массовых обращений туристов из-за ливней на юге России нет

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм на Черном море в Адлере
Шторм на Черном море в Адлере - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Массовых переселений туристов на Черноморских курортах из-за сильных ливней не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не зафиксировано, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах. Россиянам, которые отправляются на отдых в ближайшее время, стоит поинтересоваться у своего туроператора ситуацией на месте", – сказал Уманский, слова которого привели в сообщении пресс-службы РСТ.
В РСТ отметили, что крупные гостиничные комплексы, которые имеют развитую инженерную инфраструктуру, успешно справились с ситуацией. "Они продолжают обеспечивать туристам комфортное и безопасное пребывание", – указали в союзе.
Сообщая о ситуации в Сочи, в РСТ рассказали, что вся курортная инфраструктура крупных отелей работает без перебоев благодаря собственным инженерным системам и генераторам. "Туристы продолжают отдых в отелях, перестроив на несколько дней свои планы с пляжного отдыха на экскурсионный", – указали там.
"Общей проблемой для всего турбизнеса стало мутное, грязное море, но по опыту можно утверждать, что в течение пары дней эта ситуация нормализуется", – заключили в РСТ.
Ранее власти Сочи информировали, что в Адлерском районе курорта прошли сильные осадки. В результате дождей в воде оказались около 200 придомовых территорий. В Хостинском районе и в пределах границ посёлка Мирный введен режим ЧС. Сильные дожди прошли и в Абхазии. После сильного ливня в выходные МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. В понедельник министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал на некоторое время закрыть все пляжи в стране.
Отдыхающие на пляже города Пицунды в Абхазии - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В Абхазии хотят на время закрыть все пляжи
Вчера, 10:45
 
ТуризмНовости - ТуризмАбхазияСочиМирныйРоссийский союз туриндустрии (РСТ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала