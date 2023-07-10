https://ria.ru/20230710/livni-1883322281.html
Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней
Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней - РИА Новости, 10.07.2023
Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней
Массовых переселений туристов на Черноморских курортах из-за сильных ливней не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:48
2023-07-10T15:48
2023-07-10T16:12
туризм
новости - туризм
абхазия
сочи
мирный
российский союз туриндустрии (рст)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Массовых переселений туристов на Черноморских курортах из-за сильных ливней не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не зафиксировано, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах. Россиянам, которые отправляются на отдых в ближайшее время, стоит поинтересоваться у своего туроператора ситуацией на месте", – сказал Уманский, слова которого привели в сообщении пресс-службы РСТ. В РСТ отметили, что крупные гостиничные комплексы, которые имеют развитую инженерную инфраструктуру, успешно справились с ситуацией. "Они продолжают обеспечивать туристам комфортное и безопасное пребывание", – указали в союзе. Сообщая о ситуации в Сочи, в РСТ рассказали, что вся курортная инфраструктура крупных отелей работает без перебоев благодаря собственным инженерным системам и генераторам. "Туристы продолжают отдых в отелях, перестроив на несколько дней свои планы с пляжного отдыха на экскурсионный", – указали там. "Общей проблемой для всего турбизнеса стало мутное, грязное море, но по опыту можно утверждать, что в течение пары дней эта ситуация нормализуется", – заключили в РСТ.Ранее власти Сочи информировали, что в Адлерском районе курорта прошли сильные осадки. В результате дождей в воде оказались около 200 придомовых территорий. В Хостинском районе и в пределах границ посёлка Мирный введен режим ЧС. Сильные дожди прошли и в Абхазии. После сильного ливня в выходные МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. В понедельник министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал на некоторое время закрыть все пляжи в стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, абхазия, сочи, мирный, российский союз туриндустрии (рст), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Сочи, Мирный, Российский союз туриндустрии (РСТ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней
РСТ: отказов от путевок и массовых обращений туристов из-за ливней на юге России нет
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Массовых переселений туристов на Черноморских курортах из-за сильных ливней не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не зафиксировано, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах. Россиянам, которые отправляются на отдых в ближайшее время, стоит поинтересоваться у своего туроператора ситуацией на месте", – сказал Уманский, слова которого привели в сообщении пресс-службы РСТ.
В РСТ отметили, что крупные гостиничные комплексы, которые имеют развитую инженерную инфраструктуру, успешно справились с ситуацией. "Они продолжают обеспечивать туристам комфортное и безопасное пребывание", – указали в союзе.
Сообщая о ситуации в Сочи
, в РСТ рассказали, что вся курортная инфраструктура крупных отелей работает без перебоев благодаря собственным инженерным системам и генераторам. "Туристы продолжают отдых в отелях, перестроив на несколько дней свои планы с пляжного отдыха на экскурсионный", – указали там.
"Общей проблемой для всего турбизнеса стало мутное, грязное море, но по опыту можно утверждать, что в течение пары дней эта ситуация нормализуется", – заключили в РСТ.
Ранее власти Сочи информировали, что в Адлерском районе курорта прошли сильные осадки. В результате дождей в воде оказались около 200 придомовых территорий. В Хостинском районе и в пределах границ посёлка Мирный
введен режим ЧС. Сильные дожди прошли и в Абхазии
. После сильного ливня в выходные МЧС
Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район
. В понедельник министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал на некоторое время закрыть все пляжи в стране.
В Абхазии хотят на время закрыть все пляжи