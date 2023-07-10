https://ria.ru/20230710/livni-1883322281.html

Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней

Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней - РИА Новости, 10.07.2023

Эксперты рассказали, отказываются ли туристы от отдыха на юге из-за ливней

Массовых переселений туристов на Черноморских курортах из-за сильных ливней не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:48

2023-07-10T15:48

2023-07-10T16:12

туризм

новости - туризм

абхазия

сочи

мирный

российский союз туриндустрии (рст)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826906920_0:52:3404:1966_1920x0_80_0_0_c8872f35b39fb59145b262c004684498.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Массовых переселений туристов на Черноморских курортах из-за сильных ливней не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не зафиксировано, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах. Россиянам, которые отправляются на отдых в ближайшее время, стоит поинтересоваться у своего туроператора ситуацией на месте", – сказал Уманский, слова которого привели в сообщении пресс-службы РСТ. В РСТ отметили, что крупные гостиничные комплексы, которые имеют развитую инженерную инфраструктуру, успешно справились с ситуацией. "Они продолжают обеспечивать туристам комфортное и безопасное пребывание", – указали в союзе. Сообщая о ситуации в Сочи, в РСТ рассказали, что вся курортная инфраструктура крупных отелей работает без перебоев благодаря собственным инженерным системам и генераторам. "Туристы продолжают отдых в отелях, перестроив на несколько дней свои планы с пляжного отдыха на экскурсионный", – указали там. "Общей проблемой для всего турбизнеса стало мутное, грязное море, но по опыту можно утверждать, что в течение пары дней эта ситуация нормализуется", – заключили в РСТ.Ранее власти Сочи информировали, что в Адлерском районе курорта прошли сильные осадки. В результате дождей в воде оказались около 200 придомовых территорий. В Хостинском районе и в пределах границ посёлка Мирный введен режим ЧС. Сильные дожди прошли и в Абхазии. После сильного ливня в выходные МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. В понедельник министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал на некоторое время закрыть все пляжи в стране.

https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883202249.html

абхазия

сочи

мирный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, абхазия, сочи, мирный, российский союз туриндустрии (рст), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)