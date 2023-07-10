https://ria.ru/20230710/lechenie-1883355421.html

Минздрав разрешил лечить рак щитовидки у детей препаратом от "Росатома"

Минздрав разрешил лечить рак щитовидки у детей препаратом от "Росатома" - РИА Новости, 10.07.2023

Минздрав разрешил лечить рак щитовидки у детей препаратом от "Росатома"

Минздрав РФ разрешил лечить рак щитовидной железы у детей с помощью радиофармацевтического препарата на основе изотопа йод-131, это позволит ежегодно сохранять... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:47

2023-07-10T17:47

2023-07-10T17:57

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минздрав РФ разрешил лечить рак щитовидной железы у детей с помощью радиофармацевтического препарата на основе изотопа йод-131, это позволит ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням маленьких пациентов в России, сообщила пресс-служба дивизиона госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения. "Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило внесение изменений в инструкцию к радиофармпрепарату натрия йодид, 131 I (раствор для приема внутрь) в части его применения для пациентов, не достигших 18 лет", - говорится в сообщении. Согласно новой редакции радиофармпрепарат разрешено применять в терапевтических целях для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, в том числе метастатического, не только у взрослых пациентов, но и у детей и подростков. Согласно статистике, ежегодно в России выявляется до трехсот случаев рака щитовидной железы у несовершеннолетних пациентов. До 80% из них нуждаются в применении радиойодтерапии. Отмечается, что производственные мощности "Росатома" готовы полностью удовлетворить потребности российской системы здравоохранения в препарате. Терапия йодом-131 успешно практикуется при лечении рака щитовидной железы у детей во всем мире с 1940-х годов прошлого века, отметил заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами медицинского радиологического научного центра имени Цыба - филиала Национального медицинского исследовательский центр радиологии Минздрава России Валерий Крылов. "Полного ответа на терапию удается добиться у 70% пациентов детского и подросткового возраста, имеющих отдаленные метастазы (чаще всего в легкие), и до 98% при раке щитовидной железы без отдаленных метастазов. Радиойодтерапия гораздо эффективнее для лечения детей, чем взрослых… Изменения в инструкцию к препарату, внесенные по инициативе "Росатома" при поддержке Минздрава России, позволят ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням детей в нашей стране", - сказал Крылов, слова которого приведены в сообщении.

https://ria.ru/20230428/preparaty-1868399630.html

https://ria.ru/20220204/rak-1770963536.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)