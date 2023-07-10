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Минздрав разрешил лечить рак щитовидки у детей препаратом от "Росатома" - РИА Новости, 10.07.2023
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17:47 10.07.2023 (обновлено: 17:57 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/lechenie-1883355421.html
Минздрав разрешил лечить рак щитовидки у детей препаратом от "Росатома"
Минздрав разрешил лечить рак щитовидки у детей препаратом от "Росатома" - РИА Новости, 10.07.2023
Минздрав разрешил лечить рак щитовидки у детей препаратом от "Росатома"
Минздрав РФ разрешил лечить рак щитовидной железы у детей с помощью радиофармацевтического препарата на основе изотопа йод-131, это позволит ежегодно сохранять... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:47
2023-07-10T17:57
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минздрав РФ разрешил лечить рак щитовидной железы у детей с помощью радиофармацевтического препарата на основе изотопа йод-131, это позволит ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням маленьких пациентов в России, сообщила пресс-служба дивизиона госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения. "Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило внесение изменений в инструкцию к радиофармпрепарату натрия йодид, 131 I (раствор для приема внутрь) в части его применения для пациентов, не достигших 18 лет", - говорится в сообщении. Согласно новой редакции радиофармпрепарат разрешено применять в терапевтических целях для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, в том числе метастатического, не только у взрослых пациентов, но и у детей и подростков. Согласно статистике, ежегодно в России выявляется до трехсот случаев рака щитовидной железы у несовершеннолетних пациентов. До 80% из них нуждаются в применении радиойодтерапии. Отмечается, что производственные мощности "Росатома" готовы полностью удовлетворить потребности российской системы здравоохранения в препарате. Терапия йодом-131 успешно практикуется при лечении рака щитовидной железы у детей во всем мире с 1940-х годов прошлого века, отметил заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами медицинского радиологического научного центра имени Цыба - филиала Национального медицинского исследовательский центр радиологии Минздрава России Валерий Крылов. "Полного ответа на терапию удается добиться у 70% пациентов детского и подросткового возраста, имеющих отдаленные метастазы (чаще всего в легкие), и до 98% при раке щитовидной железы без отдаленных метастазов. Радиойодтерапия гораздо эффективнее для лечения детей, чем взрослых… Изменения в инструкцию к препарату, внесенные по инициативе "Росатома" при поддержке Минздрава России, позволят ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням детей в нашей стране", - сказал Крылов, слова которого приведены в сообщении.
https://ria.ru/20230428/preparaty-1868399630.html
https://ria.ru/20220204/rak-1770963536.html
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав разрешил лечить рак щитовидки у детей препаратом от "Росатома"

Минздрав разрешил лечить рак щитовидки у детей препаратом от "Росатома"

© РИА Новости / Игорь РуссакДетское отделение онкологической больницы
Детское отделение онкологической больницы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
Детское отделение онкологической больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Минздрав РФ разрешил лечить рак щитовидной железы у детей с помощью радиофармацевтического препарата на основе изотопа йод-131, это позволит ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням маленьких пациентов в России, сообщила пресс-служба дивизиона госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения.
«
"Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило внесение изменений в инструкцию к радиофармпрепарату натрия йодид, 131 I (раствор для приема внутрь) в части его применения для пациентов, не достигших 18 лет", - говорится в сообщении.
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"Росатом" поставит в Китай передовые препараты для "ядерного" лечения рака
28 апреля, 11:48
Согласно новой редакции радиофармпрепарат разрешено применять в терапевтических целях для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, в том числе метастатического, не только у взрослых пациентов, но и у детей и подростков. Согласно статистике, ежегодно в России выявляется до трехсот случаев рака щитовидной железы у несовершеннолетних пациентов. До 80% из них нуждаются в применении радиойодтерапии. Отмечается, что производственные мощности "Росатома" готовы полностью удовлетворить потребности российской системы здравоохранения в препарате.
Терапия йодом-131 успешно практикуется при лечении рака щитовидной железы у детей во всем мире с 1940-х годов прошлого века, отметил заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами медицинского радиологического научного центра имени Цыба - филиала Национального медицинского исследовательский центр радиологии Минздрава России Валерий Крылов.
"Полного ответа на терапию удается добиться у 70% пациентов детского и подросткового возраста, имеющих отдаленные метастазы (чаще всего в легкие), и до 98% при раке щитовидной железы без отдаленных метастазов. Радиойодтерапия гораздо эффективнее для лечения детей, чем взрослых… Изменения в инструкцию к препарату, внесенные по инициативе "Росатома" при поддержке Минздрава России, позволят ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням детей в нашей стране", - сказал Крылов, слова которого приведены в сообщении.
Участки позвоночника больного, пораженные метастазами, на экране монитора в отделе лучевой диагностики в отделении экспериментальной ядерной медицины МРНЦ имени А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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