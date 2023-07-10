https://ria.ru/20230710/lechenie-1883341377.html

Ребенка, пострадавшего от удара молнии под Воронежем, перевезли в Москву

Ребенка, пострадавшего от удара молнии под Воронежем, перевезли в Москву - РИА Новости, 10.07.2023

Ребенка, пострадавшего от удара молнии под Воронежем, перевезли в Москву

Медики перевезли в Москву ребенка, который получил травмы в результате удара молнии под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель департамента... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:05

2023-07-10T17:05

2023-07-10T17:05

воронеж

москва

лискинский район

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Медики перевезли в Москву ребенка, который получил травмы в результате удара молнии под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. По информации Воронежского областного центра медицины катастроф, трагедия произошла вечером 3 июля в Лискинском районе в селе Нижний Икорец. По данным ЕДДС Лискинского района, две сестры со своими детьми отправились в поле к роднику за водой. Там их застала гроза. В результате удара молнии пострадали все четверо. Одна из женщин скончалась, вторую доставили в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы дети: один был доставлен в Лискинскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести, второго ребенка в крайне тяжелом состоянии транспортировали в областную детскую больницу №2. Ребенка, который проходил лечение в Лискинской районной больнице, вскоре выписали в удовлетворительном состоянии. Состояние другого ребенка и выжившей женщины оценивалось как тяжелое. "Пациента, проходящего лечение в ВОКБ №1 (Воронежская областная клиническая больница №1), перевели из реанимации в ожоговое отделение. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Ребенка из ОДКБ №2 (Областная детская клиническая больница №2) транспортировали в федеральный центр", - сообщил представитель департамента.

https://radiosputnik.ria.ru/20230708/groza-1882962442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

воронеж, москва, лискинский район, здоровье - общество