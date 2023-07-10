https://ria.ru/20230710/lechenie-1883341377.html
Ребенка, пострадавшего от удара молнии под Воронежем, перевезли в Москву
Ребенка, пострадавшего от удара молнии под Воронежем, перевезли в Москву - РИА Новости, 10.07.2023
Ребенка, пострадавшего от удара молнии под Воронежем, перевезли в Москву
Медики перевезли в Москву ребенка, который получил травмы в результате удара молнии под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель департамента... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:05
2023-07-10T17:05
2023-07-10T17:05
воронеж
москва
лискинский район
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Медики перевезли в Москву ребенка, который получил травмы в результате удара молнии под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. По информации Воронежского областного центра медицины катастроф, трагедия произошла вечером 3 июля в Лискинском районе в селе Нижний Икорец. По данным ЕДДС Лискинского района, две сестры со своими детьми отправились в поле к роднику за водой. Там их застала гроза. В результате удара молнии пострадали все четверо. Одна из женщин скончалась, вторую доставили в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы дети: один был доставлен в Лискинскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести, второго ребенка в крайне тяжелом состоянии транспортировали в областную детскую больницу №2. Ребенка, который проходил лечение в Лискинской районной больнице, вскоре выписали в удовлетворительном состоянии. Состояние другого ребенка и выжившей женщины оценивалось как тяжелое. "Пациента, проходящего лечение в ВОКБ №1 (Воронежская областная клиническая больница №1), перевели из реанимации в ожоговое отделение. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Ребенка из ОДКБ №2 (Областная детская клиническая больница №2) транспортировали в федеральный центр", - сообщил представитель департамента.
https://radiosputnik.ria.ru/20230708/groza-1882962442.html
воронеж
москва
лискинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, москва, лискинский район, здоровье - общество
Воронеж, Москва, Лискинский район, Здоровье - Общество
Ребенка, пострадавшего от удара молнии под Воронежем, перевезли в Москву
Медики перевезли на лечение в Москву ребенка, пострадавшего от удара молнии под Воронежем
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Медики перевезли в Москву ребенка, который получил травмы в результате удара молнии под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
По информации Воронежского областного центра медицины катастроф, трагедия произошла вечером 3 июля в Лискинском районе в селе Нижний Икорец. По данным ЕДДС Лискинского района, две сестры со своими детьми отправились в поле к роднику за водой. Там их застала гроза. В результате удара молнии пострадали все четверо.
Одна из женщин скончалась, вторую доставили в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы дети: один был доставлен в Лискинскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести, второго ребенка в крайне тяжелом состоянии транспортировали в областную детскую больницу №2. Ребенка, который проходил лечение в Лискинской районной больнице, вскоре выписали в удовлетворительном состоянии. Состояние другого ребенка и выжившей женщины оценивалось как тяжелое.
"Пациента, проходящего лечение в ВОКБ №1 (Воронежская областная клиническая больница №1), перевели из реанимации в ожоговое отделение. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Ребенка из ОДКБ №2 (Областная детская клиническая больница №2) транспортировали в федеральный центр", - сообщил представитель департамента.
Эксперт рассказал, что делать, чтобы избежать удара молнии